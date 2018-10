Edgardo Bauza: “Mañana vamos a trabajar y a definir el equipo"

Hoy por la mañana el primer equipo de Rosario Central se entrenó pensando en el encuentro por la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El partido contra Boca Juniors será este sábado a las 17:45 en La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires. Para este partido el Patón Bauza tiene dos dudas, Óscar Cabezas o Marcelo Ortiz, y la otra duda es si juega el capitán Marco Ruben, y si no juega el ex delantero del Villareal de España, lo hará Fernando Zampedri.

El probable equipo Canalla para visitar la Bombonera será con: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas o Marcelo Ortiz, Alfonso Parot; Washington Camacho, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Maximiliano Lovera, Federico Carrizo y Fernando Zampedri.

Luego del entrenamiento matutino que tuvo el primer equipo de Rosario Central en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario), habló en conferencia de prensa Edgardo Patón Bauza: "Tengo una idea pero todavía no lo tengo definido al equipo. No creo que Cabezas llegue, viene respondiendo bien pero si llega va a ir al banco. Lovera casi seguro que juega y de central puede llegar a jugar Parot. Van a jugar Camacho y Carrizo, puede ser que jueguen invertidos, mañana lo vamos a definir. Lioi está respondiendo bien a su lesión sin dolor y sin problemas. Vamos a ver si puede ir al banco. Ruben viene con una molestia muscular hace unos días así que no voy a contar con él”.

El entrenador con pasado en la Selección Argentina se refirió al Clásico Rosarino que se va a jugar el primero de noviembre: "Del clásico no voy a hablar, falta mucho para eso, tenemos el partido con Boca y dos más”.