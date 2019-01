Madelón: "El equipo está bien"

El Tatengue no está teniendo un mercado de pases positivo ya que se le han ido jugadores muy importantes como Rodrigo Gómez y Franco Soldano, más el cordobés Gabriel Compagnucci. A estos nombres se les podrían sumar los de Matías Gallegos, Bruno Pittón y Nelson Acevedo, algunos de los máximos referentes del equipo que dirige Leonardo Madelón ya que están muy cerca de ser incorporaciones de Atlético Paraná, Olimpia de Paraguay y Argentinos Juniors, respectivamente.

Por distintos temas el ex técnico de Belgrano dio una entrevista haciendo un balance de los minutos de fútbol que lleva disputados su equipo en la puesta a punto en La Feliz: “El equipo está bien, queriendo salir, el funcionamiento está, no habrá ningún problema en ese sentido o en algún cambio táctico. El balance es bueno, a pesar que es un partido de preparación”.

Además, explicó la importancia de la victoria: “Cuando menos lo esperábamos vino el gol, pero estoy bien y contento porque el grupo muestra que quiere salir, están trabajando bien, falta que agarren ritmo los nuevos. Se ganó pero son amistosos, la idea es llegar bien al partido ante River. Estoy conforme, la dinámica y programación va bien, nos acompañan los días. Las canchas están de muy buena manera, ahora se apagan las radios, los jugadores se van a dormir la siesta, y yo comenzaré a hablar por algo que nos puede faltar en el plantel”.

En la nota también se le preguntó al Francés sobre los valores futbolísticos que comenzó a recuperar su equipo: “Me decían “este no es el equipo de Madelón”, por el de las últimas fechas. Cuando hablo de equipo rabioso o con furia, me gusta que sean así, compactos e impenetrables. Luego está permitido que te gane el rival con un golazo o si son mejores que vos, pero no porque fuiste displicente, tuviste las líneas abiertas o no marcaron bien, como nos ocurrió en el final del año”.

También con respecto a la puja con Gimnasia por quedarse con Maximiliano Cuadra: “Hay una disputa, Unión está haciendo un trabajo bueno. Hablé con el jugador otra vez, Pedro Troglio también lo llama todos los días. El pibe está convencido de venir a Unión, me lo manifestó el viernes. Sería bueno para nosotros, para el equipo, es un jugador rápido y dinámico. Pero no me quiero apurar porque sé que los dirigentes se están manejando bien, pero en el fútbol hasta que no lo tenés entrenando con vos no podes adelantar nada. Tuvimos una charla buenísima, me dijo “nos vemos y voy a pagar con trabajo”, concluyó Madelón.