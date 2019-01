Mariano Echeverría: "Tenemos que salir a ganar en todos lados"

Tras finalizar el encuentro ante San Martín de Tucumán en Victoria, el entrenador Mariano Echeverría dialogó con los medios sobre lo que dejó el cotejo y sus sensaciones de lo que le queda a Tigre para quedarse en Primera.

El director técnico a analizó el encuentro y declaró: “Hicimos un gran desgaste, pero después de abrir el marcador se nos complico” y añadió “Tenemos que mejorar las armas, es una lástima el resultado porque son puntos que se pierden en el camino y para nosotros son vitales”, haciendo hincapié en el rival directo.

A su vez, el entrenador del Matador se refirió a la concurrencia de los hinchas en el José Dellagiovanna “Siempre nos sorprenden, llenaron la tribuna que se abrió y los jugadores se fueron aplaudidos. Tenemos que hacer todo para mantenernos en la primera división”. Luego siguió con el partido ante el santo tucumano “No pudimos ser el equipo que fuimos durante 60 minutos. Nuestro gol hizo salir la mejor versión del rival y no la nuestra”, y agregó “No nos queda otra que seguir buscando el objetivo, vamos a seguir yendo al frente, tenemos que salir a ganar”.

Por otra parte, el flaco Mariano Echeverría expresó que ya no hay margen de error: “Tenemos que salir a ganar en todos lados, ahora tenemos que visitar a Gimnasia en La Plata”. Y por último hizo referencia a la situación de Tigre en los promedios: “Trabajamos mucho en la semana sin pensar en eso, sino no podes dormir tranquilo. No nos queda otra, nos tenemos que hacer fuertes en el camino. No hicimos cálculos de nada, no nos sirve trabajar así”.