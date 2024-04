Comenzó un nuevo interinato de Juan Carlos Blengio. Chimi y su cuerpo tecnico tomaron el mando tras el despido de Nestor Gorosito y su paúperrimo ultimo ciclo. Con un Dellagiovanna renovado de azul y rojo tras las obras de pintura realizadas durante el mes de marzo, se realizaba un homenaje a los heroes de Malvinas previo a la fecha conmemorativa.

Creditos: Tigre Prensa

Dos debuts y la constancia de los errores defensivos

Para el encuentro Blengio dio entrada a dos jugadores que harían su debut con la camiseta de Tigre. Tomás Lecanda en la defensa tras no contar con la confianza de Gorosito, y las lesiones de Adorno, Aguirre y Fernández tenía su oportunidad de luchar por un puesto con Giacopuzzi y Nardelli. El defensor tuvo una actuación aceptable ante uno de los mejores delanteros del torneo, como lo es el ex-Tigre Lucas Passerini.

En la medular Santiago Gonzalez acompañó a Agustin Cardozo. 'Balotelli' como le apodan sus compañeros, es el jugador con más partidos en la historia de la Reserva del Club, 86 partidos y ha sido una pieza fundamental para dar equilibrio en todos los equipos de Blengio. El jugador tuvo una actuación sobria con entrega y pases seguros, fue sustituido en el minuto 55 por Gonzalo Maroni.

La primera media hora de partido se vió un Tigre estructurado que si bien tenía algunas amenazas, el Pirata no había rematado al arco pero tras la primera de tantas falencias en defensa, Lucco abrió el marcador. En solo 2 minutos Ulises Sanchez sacaba una tijera espectacular marcaba el segundo y al instante Gonzalo Flores tras una gran jugada individual de Forclaz, marcaba su gol tras casi dos años sin marcar en Primera.

Sin embargo, poco sirvió el gol porque Nardelli marcó flojo y no se hizo fuerte ante Sanchez que marcaba su doblete con un Tagliamonte incapaz de dar seguridad. Tigre se iba al descanso con 3 goles en el marcador.

El segundo tiempo fue control absoluto de Belgrano y lo sentenció Lucas Passerini con la ley del ex, 1-4 final. Estadio al completo se unió al canto de "Que se vayan todos que no quede ni uno solo" y en algunos sectores de la tribuna Popular se cantó contra la comisión directiva del club, ambas canciones fueron tapadas por la barrabrava de Tigre, que no solo no se une al pedido de algunos hinchas, sino que los insulta en su cancionero.

Con un panorama desolador Tigre debe seguir entrenando, por más redundante sea la frase semana tras semana, ya que se viene el clasico ante Platense el Lunes 8 a las 20:00hs en Vicente López.

FICHA DE PARTIDO

Fecha: 12

Estadio: Jose Dellagiovanna

Arbitro: Fernando Rapallini

Formaciones:

Tigre: Matías Tagliamonte; Valentín Moreno, Gian Nardelli, Tomás Lecanda, Juan Sánchez Miño; Agustín Cardozo, Santiago González; Martín Garay, Blas Armoa, Ezequiel Forclaz; Gonzalo Flores. DT: Juan Carlos Blengio.

Belgrano: Ignacio Chicco; Juan Barinaga, Matías Moreno, Nicolás Meriano, Mariano Troilo; Jermiías Lucco; Ariel Rojas, Ulises Sánchez, Francisco González Metilli; Matías Suárez y Lucas Passerini. DT: Juan Cruz Real.

Goles: Flores 40' (TIG)

36' Lucco, 39' 42' Sanchez, 75' Passerini (CAB)

Cambios: Maroni x Gonzalez, Ortega x Moreno, Esquivel x Armoa, Caceres x Garay, Contin x Flores. (TIG)

S. Longo x U. Sanchez, F. Lencioni x M. Suarez, G. Heredia x A. Rojas, M. Palavecino x Metilli; M. Garcia x Lucco. (CAB)