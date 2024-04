Parecía imposible superar aquella campaña de Cagna de los 8 puntos, equipo que tuvo mucha mala suerte y no merecía sacar tan baja cantidad de puntos, no como este Tigre, donde en 14 fechas no supo ser más que su rival en ninguna faceta de un partido.

Cerraba la competencia ante Unión de Santa Fé, de local con toda su gente que se acercó al Coliseo a pesar del clima lluvioso y los resultados adversos y el malestar de ciertos sectores contra la comisión directiva.

Sebastian Dominguez apostó con Felipe Zenobio tomando su oportunidad en el arco, muy aplaudido por la hinchada, reemplazando a Tagliamonte que fue abucheado y realizó gestos provocativos a los hinchas en el calentamiento. A su vez, dió otra chance a Galvan dandole más libertad sacando a Forclaz del medio e ingresando un extremo como Armoa y en punta de ataque Contín por la grave lesión de Gonzalo Flores, quien estará 5 meses de baja.

El 4-3-3 fue una involución en el juego de Tigre respecto al partido pasado, un Tigre chato con la posesión en su propio campo, sin ideas ni jugadores mostrandose para recibir la pelota, abusando del pase al pie y sin mostrar sorpresa.

El partido fue inmirable para ambas hinchadas, Tigre no pateó al arco en 90 minutos y Unión tuvo un remate claro que desvió en Ortega para que Mosqueira marque el 0-1 definitivo.

Hinchas cansados, Dirigencia no presente

La hinchada de Tigre se mostró descontenta, fatigada por el momento futbolistico del Matador realizando canticos contra jugadores y comisión directiva, sobre el final del partido se esbozó en la tribuna lateral un "Andate Suarez LPQTP" mientras los hinchas se retiraban a oscuras debido a la falta de suministro eléctrico en las salidas, un hecho lamentable que queremos denunciar por la potencialidad del peligro que supone para hinchas, sobretodo ancianos y niños pequeños.

No hace falta decir nada… que te hicieron #clubatleticotitre pic.twitter.com/ZwpUyRaIXV

El torneo ya terminó, la dirigencia electa en tan solo unos meses cosechó la peor campaña en torneos cortos de la historia del club. Si bien el Presidente Martín Suarez tuvo una breve charla in off, no hay una autocrítica constructiva ni se oyen mensajes al hincha de otros miembros de la comisión.

Ahora se viene la reanudación del encuentro ante Chacarita por Copa Argentina, donde el Matador deberá ganar no le queda otra para darle una alegría a la gente, de caer eliminado sería una mancha más en este año que ha comenzado de manera desastrosa, para la grandeza de un club noble como el Club Atlético Tigre.

FICHA DE PARTIDO

Fecha: 14

Estadio: Jose Dellagiovanna

Arbitro: Franco Acita

Formaciones:

Tigre: Zenobio, Ortega, Nardelli, Lecanda, Sanchez Miño; Garay, Cardozo, Galván; Armoa, Contín, Esquivel. DT: Sebastian Dominguez

Unión: T.Cardozo; Paz, Pardo, Corvalán, B. Pittón; M. Pittón, Roldán, Mosqueira, Luna Diale; Balboa, Orsini. DT: Cristian 'Kily' Gonzalez