Colón tuvo un renacer ante Racing y le complicó el camino al título

Para este partido Colón llegaba con entrenador interino luego de la salida de Julio Comesaña tras la derrota por 2 a 0 ante Talleres y una serie de declaraciones desafortunadas en distintos medios de comunicación. Marcelo Goux se hizo cargo del equipo aunque el Sabalero no perdió tiempo y ya contrató a Pablo Lavallén para dirigir en la recta final de la Superliga.

Lejos de elegir la comodidad y alinear la misma formación que venía utilizando el anterior entrenador, Goux realizó 5 cambios para este encuentro. Ingresaron Gonzalo Escobar, Gustavo Toledo, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia y Gabriel Esparza en lugar de Andrés Cadavid, Franco Quiroz, Adrián Bastía, Christian Bernardi y Tomás Sandoval. El DT interino optó por un clásico 4-4-2 para enfrentar a Racing.



Racing, por su parte, venía de vencer a Estudiantes por 1 a 0 en la pasada fecha de Superliga con gol de Darío Cvitanich. La Academia llegaba a este partido como el único puntero del campeonato argentino, le sacaba una diferencia de 3 puntos a su perseguidor Defensa y Justicia, y debía obtener una victoria frente a Colón para apuntalar su camino al título.



Eduardo Coudet no tuvo inconvenientes para formar el 11 titular para este partido. El DT pudo volver a contar con Leandro Sigali que recuperó su puesto en la saga central titular en lugar de Nery Domínguez. Se podría decir que, ante el Sabalero, Racing formó con su 11 ideal.



Yendo de lleno al partido hay que decir que la diferencia que existe en puntaje y en el juego que venían demostrando cada uno no se vio plasmada en ningún momento de este encuentro. Colón dominó a Racing durante todo el primer tiempo y consiguió sacar una ventaja.



El árbitro no tuvo una buena noche y fue determinante. La primer jugada polémica se dio a los 6' cuando Neri Cardoso le metió un codazo sin pelota en la cara a Fernando Zuqui, Jorge Baliño percibió la acción pero no expulsó al volante de Racing sino que lo amonestó. Error del réferi que debió expulsar al jugador de la Academia por una reacción desmedida y que pudo lastimar a un adversario.



La segunda jugada polémica sucedió a los 9' cuando Wilson Morelo cuerpea contra Leandro Sigali, le gana la posición, se mete en el área y el defensor central lo cruza abajo cometiéndole penal pero nuevamente Jorge Baliño hizo caso omiso a lo ocurrido y marcó tiro de esquina a favor de Colón.



A los 28' Renzo Saravia le metió una clara plancha a Gonzalo Escobar que dejó al jugador sentido en su pie izquierdo pero árbitro ni siquiera marco infracción.



El Sabalero era más que Racing e iba a llegar al tanto a los 30' cuando luego de una buena contra ejecutada por Colón, Gabriel Esparza filtra un pase en el área para Wilson Morelo que cuando quiere recibir es derribado por Eugenio Mena que en su afán por cortar el peligro choca al delantero colombiano y comete un claro penal. El mismo Morelo se encargó de cambiar el penal por gol y poner a Colón por encima en el marcador, victoria merecida hasta el momento.



Los equipos se iban al descanso con un 1 a 0 en el marcador a favor de Colón. Por el lado del Sabalero con la tranquilidad de la ventaja y de estar dominando el juego. Mientras que Racing estaba desconocido y no podía transmitir el buen juego que lo llevó a ser un candidato firme al título.



En el segundo tiempo Colón siguió dominando hasta rondar los 70', momento en el que Racing comenzó a despertar y el dominio del Sabalero mermó.



La primer llegada de Racing fue a los 71' a través de un enganche de izquierda a derecha dentro del área con un posterior remate de Lisandro López que no le llevó mucho peligro a Leonardo Burián que controló fácilmente.



A los 76' una nueva polémica en el partido. Jorge Baliño marca una infracción de Lisandro López sobre Christian Bernardi en la mitad de la cancha, el delantero de Racing forcejea intentando sacarle la pelota y golpea al volante de Colón en el piso, lo que generó un tumulto de jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos. López debió ser expulsado por su reacción pero nuevamente el árbitro del encuentro optó por amonestar en vez de sacar la tarjeta roja.



Colón tuvo la posibilidad de aumentar su ventaja cuando a los 81' Fernando Zuqui ejecutó un tiro libre desde la izquierda y remató al primer palo del arquero Gabriel Arias que se exigió para volar y evitar recibir el segundo tanto del partido.



Racing encontró el empate a los 87' después de un centro desde la derecha de Augusto Solari, Alejandro Donatti que se encontraba en el área gana de cabeza y la pelota se estrella en el travesaño pero para fortuna de la Academia Darío Cvitanich capturó ese rebote y decretó el empate.



Ya no hubo tiempo para más y terminó en empate este partido que enfrentó a un Colón sin rumbo en el torneo y a un Racing puntero de la Superliga que no pudo ser más que su rival.



La figura del encuentro fue Wilson Morelo que aguantó todo el tiempo el balón y generó peligro jugando solo contra los mejores centrales del torneo y además marcó su primer tanto desde que arribó a Colón; también se destacaron Gabriel Esparza y Fernando Zuqui. Por el lado de Racing es difícil encontrar puntos altos en este partido pero podemos hacer mención a la perseverancia de sus 2 delanteros Lisandro López y Darío Cvitanich que intentaron durante todo el encuentro y este último aprovechó su única chance para marcar.



El Sabalero visitará a Aldosivi la próxima fecha con la presencia de su flamante nuevo entrenador Pablo Lavallén que estará por primera vez sentado en el banco del rojinegro.

Algunas declaraciones de los protagonistas post partido

Leonardo Burián al ser consultado sobre el cambio de actitud y juego: "Es difícil de explicar como cambiamos tanto en 7 días". Sobre el arbitraje dijo: "Está todo a la vista. Espero que hagan algo con este muchacho". Pensando en el futuro declaró: "Las únicas personas que podemos revertir esto somos nosotros. Hay que tratar de que no influya lo de afuera, y desde ahora tenemos que seguir como hoy".

Matías Fritzler: "Cuando se va el efecto de las infiltraciones empiezan los problemas. Cuando llegue a mi casa voy a ver cómo estoy". Sobre la actitud del equipo dijo: "El estado de ánimo es difícil de manejar, y había una lucha interna de cada jugador por saber que le podemos dar pelea a cualquier equipo, porque tenemos material para hacerlo". Sobre el futuro: "Tenemos la obligación de sacar puntos para terminar el torneo lo más regular posible, porque esto sigue, y hay que dejar a Colón bien parado". Del polémico arbitraje tuvo estas declaraciones: "No me corresponde decir nada porque no voy a obtener ningún logro haciéndolo. Traté de defender a mi equipo cuando hubo una falta de respeto de uno de los asistentes". El ex Huracán al ser consultado sobre el partido: "Teníamos la obligación y las ganas de cambiar la cara en un partido como hoy".

Marcelo Goux habló sobre el arbitraje: “Del árbitro no hace falta hablar demasiado porque ya están las imágenes de la tele. Uno trata de creer que no se equivoca a propósito”. Sobre la institución dijo: “A mí Colón no me debe nada, yo soy un agradecido al club. Yo soy feliz. Quisiera seguir siendo parte del proceso del crecimiento del club”. Al ser consultado sobre la llegada de Pablo Lavallén y si intervino en el partido frente a Racing: “Con Pablo Lavallén nos encontramos en el hotel, nos saludamos. Charlamos un rato, él fue muy respetuoso a la hora de hablar del partido, yo solo le comenté la formación y nada más”.