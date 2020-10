Lucas Albertengo se fue de Independiente

Como era de esperarse, el delantero ex Newells' Old Boys firmó la rescisión de su contrato y quedó en libertad de acción luego de cinco años de formar parte del plantel de Independiente. Albertengo se entrenaba de manera apartada junto a Cristian Chávez y Carlos Benavidez ya que había sido notificado que Lucas Pusineri no lo tendría en cuenta.

De esta manera, el Flaco que fue participe de la consagración del Rojo en la Copa Sudamericana 2017 se despidió del club con un mensaje para los hinchas ''Con la gente no tengo mas que palabras de agradecimiento. No solo por lo bien que me han tratado cuando me toco llegar al club, jugar o ser parte de los tres años donde me tocó estar, sino porque cuando más necesitaba el cariño, en los momentos difíciles recibí muchos mensajes de cariño y apoyó", y añadió: "Siempre van a tener un lugar en mi corazón, el club forma una parte importante de mi vida".

Desde 2018 en adelante, Albertengo nunca tuvo la oportunidad de jugar en el equipo de Avellaneda. De hecho, fue cedido a préstamo a tres clubes distintos: Monterrey de México, Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys.

Si bien aún no se sabe en dónde continuará su carrera, Arsenal de Sarandí, Patronato y Defensa y Justicia ya se mostraron interesados en el ahora ex jugador del Rojo.