Raúl González: ''Tenemos un grupo bárbaro para pelear el torneo''

El futbolista del Senior +35, Raúl Fernández habló sobre el comienzo acerca de lo que fue el empate ante Lamadrid , encuentro donde fue el autor de los dos goles para Temperley, ante esto confesó: ''Contento por convertir pero se nos escapó, buscamos todo el partido, mas allá de los fallos arbitrales que no nos ayudaron pero esto recién empieza. Tenemos un grupo bárbaro para pelear el torneo''.

Al ser consultado sobre las expectativas que se tienen de cara al torneo y sus inicios en el club Fernández contó: ''Las expectativas son muy buenas. Es un grupo muy lindo, nos encontramos muchos chicos de inferiores, todo se hace mas fácil''. Y siguió ''Mi historia con el club es de muchos años. Empecé desde muy chico en el 93, año de la quiebra, el día que se volvió a jugar estuve adentro del campo de juego haciendo un cordón donde pasaban los jugadores profesionales. Hice todas las inferiores, muy poco tiempo jugué en primera y volví a inferiores. Al tiempo volví a primera, me acuerdo que me tocó jugar y anoté un gol y después no me pude quedar, en el 2004 me fui a Tristán Suarez''.

Retomando a los fallos arbitrales comentó: ''El primer gol que nos convierten, la pelota primero se habia ido, el referí no lo vio y el linea no estaba bien posicionado. Después perdíamos 2-1 pero el juego era muy friccionado, ellos pegaban bastante. Estando 2-2 me toca convertir y anulan el tercer gol entre él (el árbitro) y el linea se echaban la culpa. Esos fueron los malos fallos que nos perjudicaron''. En la misma línea, con respecto a las sedes donde se desarrollan los partidos dijo: ''La mutual que organiza el torneo tiene sedes, una es San Lorenzo, otra es Catedral y hay otras dos mas que siempre hacen de sede en el torneo. Para jugar de local se puede pero hay que hacerse cargo de los costos''.

En otra sintonía, con respecto a la conformación del plantel que representa al Gasolero manifestó: ''Tenemos en el plantel jugadores que han tenido varios ascensos con el club, que han jugado muchos partidos. A los que jugaron mucho los conozco porque compartimos en inferiores. Tenemos un plantel con mucha jerarquía.

Por otra parte al ser consultado sobre su continuación en el fútbol expresó ''Conozco casos que se cansan y deciden quedarse en su casa con la familia. En mi caso es lo que me apasiona mientras pueda y el físico me de. A veces cuesta, vengo acompañando en el senior desde antes y cuando tuve la edad me anoté. Es lo que a uno le gusta, ama y hace con ganas''.

Sobre el final, habló acerca de lo que fue vivir la época de la quiebra y Fernández recordó: ''En las charlas con los chicos del tercer tiempo siempre salen las charlas de lo que era el club antes y lo que es ahora. Hacíamos de local en el Poli en San José, la cancha era muy mala. Dos padres tomaron la iniciativa en lo que hoy es la entrada de la tribuna Mariano Biondi y hablaron con la CD para hacer una cancha. Mí papá trabajaba en la municipalidad y consiguió camiones de tierra para construir la cancha. Antes del entrenamiento juntábamos las piedras para no caernos y golpearnos. Desde el 93 en adelante estuve en el club''.