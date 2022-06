De Paul: Habló de todo un poco

El mediocampista del Atlético Madrid paso por el programa "No es Tan Tarde" dejando varias declaraciones a pura risa y sinceridad.

Comenzó hablando de las últimas semanas con el plantel en donde dejó en claro cual es el ambiente que se vive y en relación a eso, elogió al público Argentino.

"La energía que se transmite ahí adentro es increíble. Primero fue entre nosotros y después con el público, que era lo más difícil. Cada vez que nos toca jugar, lo del público es increíble".

"Era bastante difícil. Antes de la Copa América estuvimos 45 días encerrados. íbamos a cenar y apagábamos la tele. Se sentía que había gente que quería que no le vaya bien a la Selección y queríamos escaparle a todo eso. Hoy te da placer prender la tele. Si se criticaba a Leo, ¿Qué nos quedaba para nosotros?"

Rodrigo De Paul relató también algunas intimidades de la Selección donde sostuvo lo siguiente. “El que mejor ceba mate es Gio Lo Celso; también Nico Otamendi” aunque luego de eso, tiró una critica hacia el 10 de Argentina:

"El Enano" mejoró mucho. No es que era flojo, pero como que se cansaba un poco, no le daba tanta dinámica, hasta que un día rompimos un poco el hielo y con el Papu le dijimos: ‘"Y, Leo, te haces esos lavaditos?" Y ahí como que se fastidió, pero desde ese momento, terrible la dinámica que le da. El agua, muy bien”.

Acerca de Scaloni comentó lo siguiente: "Nos sorprende en los entrenamientos, es muy detallista, pasa siempre lo que dice que va a pasar en los partidos". Luego, sin desperdicio, contó como es la relación con Leo Messi.

"Con Leo pegamos buena onda desde el primer momento. Lo admiraba antes y hoy también, más como persona. Me quedó muy marcado el día de la final con Brasil, lo miraba tomando mate. Era dios o el infierno ese día para él y estaba lo más tranquilo. Da mucho placer haber colaborado con el sueño de Leo sobre ganar la Copa América".

Por otro lado, dejó el espacio para comentar acerca de la actualidad de Racing, que viene en picada luego de la salida de Nery Domínguez y el enojo del resto del plantel. "Me gusta mucho como juega Racing. Juega muy bien, si me dio bronca como perdió ante Boca. Jugaba y caminaba solo, pero no pudo ganar. Ojalá Gago siga mucho tiempo más. Contó que además, se cruzó con un ídolo del club, Mostaza Merlo, quien lo elogió por su gran rendimiento y crecimiento futbolístico.

Para cerrar habló de su actual pareja "Tini" Stoessel, quienes luego de tantos rumores decidieron sacar a la luz su relación.