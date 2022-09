Lionel Scaloni: “Estoy molesto porque el Cuti Romero no está acá”

Antes del inicio del último entrenamiento en el predio del Inter de Miami, Lionel Scaloni dialogó con la prensa presente en la cuenta regresiva al partido de este viernes desde las 20:30 ante Honduras y expresó sus sensaciones de cara a esta última doble ventana previa al arranque de la Copa del Mundo. En primer lugar, el director técnico oriundo de Pujato explicó sobre como encuentra a sus dirigidos: “Este equipo demostró que siempre juega de la misma manera más allá de los nombres” arrancó diciendo en la clásica conferencia, luego dejo en claro que habrá algunos cambios en el once para el primer compromiso de esta doble fecha FIFA: “Mañana vamos hacer algunas variantes”.

Después analizó la preparación en la recta final para la cita mundialista: “Para llegar al Mundial en las mejores condiciones, todos los futbolistas necesitan sumar minutos en sus clubes”, fue contundente su postura por la falta de rodaje en algunos casos puntuales. Todavía faltan algunos detalles finales, en la cabeza del cuerpo técnico, hay un 80% de la lista: “Llegado el momento de dar la nómina para el Mundial, tendremos que ver como está cada jugador. Hoy sería inútil decir cuantos defensores, volantes y delanteros vamos a llevar” siguió comentando el santafesino en rueda de prensa.

Por otra parte, el DT de la “Albiceleste” llenó de elogios a su rival de turno de mañana(viernes): “Respetamos a Honduras porque es una selección con tradición y que siempre ha tenido buenos futbolistas. Saldremos a jugar el partido pensando en hacer lo mejor”, además analizó la idea de juego del plantel conducido por Diego Vázquez: “No veo juego brusco en la selección de Honduras, confío que van hacer un buen compromiso y en que vamos a dar un buen espectáculo”. Sin embargo, Scaloni no dejo pasar la posibilidad y le dedicó unas palabras a su capitán, Lionel Messi: “Conmigo va a jugar siempre, no hay dudas. Va a jugar y estará en la cancha siempre. Es un caso diferente a los demás, no hace falta decirlo. Esta alegre, está bien, el equipo ha dado un paso adelante. Estamos contento por su presente” concluyó, el entrenador campeón de la Copa América en Brasil 2021.