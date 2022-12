Lionel Scaloni: "Venimos con una inyección anímica importante"

El DT argentino habló con los medios de comunicación esta mañana sobre el partido inmediato que se le viene frente a Polonia. Opinó sobre su once inicial, sobre el rival y otras selecciones.

Scaloni dio su punto de vista de las selecciones y su grupo en el Mundial: “Hay sólo dos o tres selecciones ya clasificadas, el resto se la juega en la última fecha. Siempre dije que era un grupo difícil y no ha cambiado nada. Teníamos en cuenta que podía pasar esto. Venimos con una inyección anímica importante y nos va a ayudar a reconfortarnos y es el camino a seguir. No se puede comparar con Rusia, es un escenario y jugadores diferentes".

Además, agregó: "Miramos los partidos y selecciones que a priori no eran muy conocidas, dieron el golpe. No nos sorprende porque la fase de grupos es traicionera. No se vio una selección superior a las demás. España lo demostró con Costa Rica, pero en el segundo tiempo, Alemania lo comprometió. Son momentos y en la fase final hay que tener suerte, porque la necesitás. El campeón no es siempre el mejor o el que pateó más veces al arco”.

Por otro lado, Scaloni remarcó la idea de pensar en repetir el once inicial con el que se enfrentó a México, aunque está bajo análisis y tomará las decisiones correspondientes en las próximas horas.

"El partido con México terminamos defendiendo con cinco y lo empezamos como siempre. Y de la misma manera de entrada ante Polonia, como venimos jugando y en el transcurso del partido veremos qué decisión tomar. Polonia tiene jugadores fuertes de arriba y también otros rápidos, técnicos... Habrá que tomar recaudos, pero nosotros seguiremos en la misma línea", agregó el director técnico sobre su esquema.

Scaloni analizó al contrincante: "Polonia tiene 11 jugadores muy buenos y puede cambiar de línea de 4 a 5 durante el partido. Al enfrentar a Argentina, como casi siempre pasa, por no decir al 100%, el rival juega de otra manera. Esperemos algo parecido, aunque los jugadores puedan ser los mismos. Se van a adaptar a nuestro juego".

Por último, el DT se tomó un tiempo para elogiar a Brasil: “Estoy contento de que Brasil pase, soy el primer fan del fútbol sudamericano, tengo amigos en Brasil y no es Argentina, que gane un sudamericano. El que piense lo contrario, está equivocado. Están jugando bien y los felicito por eso".