Mateusz Wieteska: "Será clave no darle ni un segundo a Messi"

Mañana será un día decisivo para las selecciones de Polonia y Argentina que se enfrentarán en el Estadio 974 en Doha, desde las 16:00 horas de nuestro país, por la fecha 3 del grupo C, en la Copa del Mundo.



Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán ganar para acceder a Octavos de Final sin depender de otros resultados. Por su parte, el conjunto europeo comandado por Czeslaw Michniewicz, se encuentra primero en la tabla de posiciones, con un punto más que la Albiceleste que alcanzó las 3 unidades, por lo que sus intenciones serán asegurar el liderazgo para tener un cruce conveniente en la próxima ronda.



El defensor Mateusz Wieteska habló desde la concentración de su seleccionado, en el Al-Kharitiyath SC, a los medios de su país desde la con respecto al plan de Polonia para enfrentar a la Argentina.



El zaguero ya sufrió a la "Pulga" en el comienzo de la Ligue 1, cuando París Saint Germain goleó al Clermont 5 a 0 como visitante, con un doblete del crack rosarino. "Su ofensiva es impresionante, pero definitivamente estaremos bien preparados para este partido. Y repito, será clave no darle ni un segundo a Messi", explicó Wieteska, suplente en el 0 a 0 ante México y en el 2 a 0 contra Arabia Saudita.



Y agregó: "Messi es definitivamente uno de los mejores futbolistas del mundo. Hay que jugar cerca de él, no darle espacio. Es un jugador que siempre tiene el balón bajo control y puede crear una amenaza en cualquier momento".

Polonia, que salió tercero en Alemania Occidental 1974, está a un paso de romper su maleficio en los últimos Mundiales (desde 1986) y situarse, por fin, en el segundo tramo de la competición.

Historia fantástica: Lewandowski- Messi

El técnico de la Selección de Polonia, Czeslaw Michniewicz, explicó al medio medio polaco Interia Sport que no saldrán a jugar al 0-0, ya que contra el equipo de Lionel Messi "no se puede jugar así".



"Es uno de los candidatos a pelear el Mundial y siempre encontrará oportunidades para anotar algo en el partido", añadió el DT sobre el mejor jugador del mundo y la Albiceleste.



Luego, Michniewicz remarcó: "La defensa es importante pero también queremos marcar goles. Tiene que haber un equilibrio entre defensa y ataque, y mucho depende de eso".



"Cuando nos enfocamos en defender, no tenemos posibilidades de un buen resultado. Tenemos que sacar el balón con presión alta, hacer ataques posicionales, contraataques rápidos", precisó.



Luego de la victoria contra Arabia Saudita, el entrenador le dio día libre a sus futbolistas y todos pasearon por las calles de Doha. Allí observaron el fanatismo por el capitán argentino.



"Vimos a tantos fanáticos, tantas camisetas, y cada segundo es sobre Messi. Yo les dije a los asistentes: ´¡Maldita sea, miren, estamos jugando con él para pasar de la fase de grupos´", afirmó.



Consultado acerca de la rivalidad supuesta entre los dos delanteros más famosos de ambos equipos, el entrenador respondió: "Es una historia fantástica. El mundo entero estará pendiente de este partido, del duelo Lewandowski-Messi".



Por último, los periodistas indagaron sobre si él ¿cree que sus trucos tácticos y su estrategia pueden bloquear a Leo Messi y Argentina?. A lo que Michniewicz, dijo: "Yo creo en Dios, no en la superstición. Escríbalo".