Especial VAVEL: Las estadísticas del plantel campeón del mundo

Lionel Messi: El capitán de la Selección disputó los siete partidos completos. En ellos, convirtió siete goles (cuatro de penal) quedando como segundo máximo goleador del torneo. Disputó aproximadamente más de 700 minutos. Solo recibió una tarjeta amarilla, contra Países Bajos, en los cuartos de final. Tampoco tuvo tarjetas rojas. Recibió el premio al mejor jugador del Mundial por segunda vez, la anterior había sido en 2014.

Lautaro Martínez: El Toro fue titular en todos los partidos de la fase de grupos frente a Arabia Saudita, México. A partir del partido con Polonia, ingresó siempre por Julián Álvarez. No convirtió ni un gol, pero hizo el penal decisivo frente a Países Bajos. Disputó 238 minutos. No recibió ninguna tarjeta amarilla ni roja.

Julián Álvarez: La Araña fue fundamental en el título de Argentina. Fue titular en cinco partidos e ingresó de suplente en dos. Convirtió cuatro tantos (Polonia, Australia y Croacia), posicionándose como el tercer goleador del Mundial. Jugó 467 minutos. No le sacaron ninguna tarjetas amarilla ni roja.

Ángel Di María: El Fideo fue uno de los héroes de la final, ingresó de titular cuatro partidos de titular y uno como suplente. Anotó solamente un gol, el segundo contra Francia. Participó en 290 minutos. No recibió ninguna tarjetas amarilla ni roja.

Paulo Dybala: La Joya hizo su aparición en la Copa del Mundo recién en la semifinal con Croacia, ingresando en el segundo tiempo. No convirtió ningún gol, pero si anotó su penal en la tanda frente a Francia. En total jugó 17 minutos y no tuvo ninguna tarjeta.

Ángel Correa: El exjugador de San Lorenzo debutó también frente a los croatas, siendo el único partido que disputó. Tampoco convirtió goles. Solamente jugó cuatro minutos y no recibió tarjetas.

Rodrigo De Paul: El motor de la Selección disputó los siete partidos, todos de titular. A pesar de tener momentos regulares, De Paul no anotó tantos en Qatar. Jugó 602 minutos y no recibió tarjetas.

Leandro Paredes: El mediocampista arrancó como titular el primer partido, pero con el pasar de los partidos ingresó de suplente. Disputó dos como titular y tres ingresando desde el banco de suplentes. No hizo goles pero convirtió su penal frente a los franceses en la final. Participó 224 minutos y solo tuvo dos tarjetas amarillas.

Alexis Mac Allister: Una de las revelaciones de la Argentina, fue el reemplazante de Giovni Lo Celso, y cumplió siempre que fue titular. Jugó seis partidos, todos siempre desde el comienzo. Convirtió el primer tanto frente a Polonia, jugó 555 minutos y no recibió tarjetas

Guido Rodríguez: El exRiver solo ingresó frente a Países Bajos en los cuartos de final. No convirtió goles y disputó, solamente, 57 minutos. Recibió una tarjeta amarilla ese mismo partido.

Alejandro Gómez: El Papu fue solamente titular en dos partidos, pero siempre que jugó, cumplió. No anotó tantos y participó 109 minutos. No tuvo ninguna tarjeta.

Enzo Fernández: Otra de las revelaciones del Mundial. El exRiver fue otra piesa fundamental en el equipo de Lionel Scaloni, tanto que le sirvió para ser nombrado como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo. Fue titular en cinco partidos, mientras que los otros dos ingresó desde el banco. Anotó, solamente, el segundo gol frente a México. Jugó 563 minutos y no recibió tarjetas.

Exequiel Palacios: El tucumano solo jugó tres partidos, ingresando siempre desde el banco, siempre cumplió cuando entró. No convirtió tantos y tuvo 49 minutos disputados. No tuvo ninguna tarjeta.

Thiago Almada: El juvenil surgido de Vélez logró entrar a la lista final de 26 jugadores a pesar que fue suplente todo el torneo. Logró debutar en el tercer partido frente a Polonia. Solo jugó seis minutos y no recibió tarjetas.

Nahuel Molina: El canterano de Boca le ganó la pulseada a Montiel y fue titular la mayor parte de los partidos, haciendo buenas actuaciones. Fue titular en seis partidos y suplente en uno. Anotó el primer gol frente a Países Bajos tras una exquisita asistencia de Messi. Jugó 568 minutos y no recibió tarjetas.

Gonzalo Montiel: Cachete, a pesar de haber sido titular en la final de la Copa América, fue suplente en la mayor parte del Mundial. Fue solo titular en un partido y entró desde el banco en tres oportunidades. Se perdió las semifinales por acumulación de tarjetas y jugó 118 minutos. Anotó el penal definitorio contra Francia, para que la Argentina vuelva a ser campeona del mundo después de 36 años.

Cristian Romero: El Cuti fue uno de los caudillos en la saga central. Siempre firme, completó partidos memorables. Fue titular en seis de los siete partidos e ingresó como suplente en uno. Tuvo 548 minutos jugados. No anotó goles y recibió dos tarjetas amarillas.

Germán Pezzella: El defensor del Betis no tuvo buenos minutos cuando le tocó ingresar. Disputó tres partidos entrando como suplente. No anotó tantos y participó 57 minutos. Obtuvo solo una tarjeta amarilla.

Nicolás Otamendi: El mejor defensor de Argentina en la Copa del Mundo. Su reivindicación lo llevó a disputar los siete partidos, todos como titular. Jugó 690 minutos y no anotó goles. Recibió dos tarjetas amarillas.

Lisandro Martínez: El Licha fue el mejor defensor suplente del torneo. Siempre firme, salvó al equipo varias veces, como aquella barrida frente a Australia en octavos de final. Ingresó como titular dos partidos mientras que de suplente lo hizo en tres ocasiones. Disputó 301 minutos sin anotar ni un gol. Tuvo solo una tarjeta amarilla.

Marcos Acuña: El Huevo jugó tres partidos como titular y dos como suplente. A pesar de que llegó con molestias al Mundial, siempre cumplió. Disputó 374 minutos en los que tampoco convirtió goles. Tuvo tres tarjetas amarillas.

Nicolás Tagliafico: El ex defensor de Independiente fue un buen suplente de Acuña, con actitud, no recibió ninguna gambeta en todo el Mundial. Jugó tres partidos tanto de titular como suplente. No hizo goles pero participó 371 minutos. No tuvo tarjetas.

Juan Foyth: El lateral del Villareal ingresó solo contra Croacia, tuvo buenos minutos, a pesar que solo jugó cuatro. No convirtió goles y no recibió tarjetas.

Emiliano Martínez: El Dibu fue de las máximas figuras en la Copa del Mundo. Jugó todos los partidos, teniendo atajadas claves en la mayoría de los partidos, y consiguió el premio al mejor arquero del torneo. Contuvo los penales frente a Países Bajos, y en la final contra Francia, ante Kingsley Coman. La única tarjeta amarilla que tuvo fue en la final en la tanda de penales.

Gerónimo Rulli: El arquero del Villareal no disputó ningún minuto en el Mundial.

Franco Armani: El arquero de River no disputó ni un minuto en el Mundial.