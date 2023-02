Debut del año de la Primera División de la mano de Rosario Central- Argentinos

Este viernes se levantó el telón de la Liga Profesional 2023 con una gran victoria, por lo sufrida, de Rosario Central, que se impuso por 1 a 0 ante Argentinos Juniors. El gol de Jonathan Candia marcó el debut victorioso de Miguel Russo en su quinto mando al frente del conjunto auriazul.

En líneas generales, Argentinos hizo el trabajo más pesado, realizó el gasto y se quedó con las manos vacías. Central fue pura contundencia. Pegó una vez en el primer tiempo y llegó dos veces en el complemento de contragolpe.

En el primer tiempo, Central no tuvo la pelota, no fue dueño del partido, le cabecearon varias veces en el área; es decir, no la pasó bien, pero pegó una vez y fue letal. Coyote Rodríguez metió un gran quite y una mejor asistencia para Candia, que de palomita abrió el partido.

El goleador del primer tiempo se vio obligado a dejar la cancha por dolencias físicas antes de los primeros 45 minutos. Su lugar fue de Octavio Bianchi, que hizo su debut como Canalla.

Los tres centrales sufrieron, pero el que peor la pasó fue Quintana. Thiago Nuss lo pasó cada vez que lo encaró y hasta genero el gol del empate de Ábalos, que luego fue anulado por el VAR debido al offside del delantero del Bicho.

En la fase ofensiva, casi nada para rescatar. Solo el olfato de Rodríguez para cortar en la jugada del gol y la habilidad de Candia. Después no hubo ataques ni pases seguidos.

En el segundo tiempo, Central mostró algunas cartas ofensivas cuando ingresó Martíne Dupuy para amenazar con los contragolpes.

De todos modos, no fue suficiente para robarle el protagonismo al Bicho. El equipo de Milito empujó, tuvo los espacios y las chances, pero se hizo gigante Gapar Servio. El arquero terminó siendo la figura del partido.

El VAR fue protagonista dos veces. En el cierre de la primera parte para anular por milímetros el empate del Bicho y en el final del juego para evitar que Malcorra liquidara el juego.

En definitiva, Russo y Central lograron lo que quisieron. Fue victoria Canalla. De igual forma, el DT deberá trabajar mucho para sufrir menos. El Canalla pegó, fue letal y arrancó con el pie derecho el torneo. A partir de ahora, deberá seguir creciendo