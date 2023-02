Amargo comienzo de temporada

Argentinos Juniors no pudo superar a un Rosario Central compacto en defensa que supo aprovechar la única jugada de gol que tuvo en toda la noche. El “Bicho” fue quien tuvo la posesión y más llegadas claras, pero, al igual que en gran parte del 2022, no supo transformar esa superioridad en goles. En los últimos minutos Leonardo Heredia vio la roja.

A pesar de mantener la base del año pasado, lo primero que se vio del elenco de La Paternal fue un cambio de esquema dejando atrás el 3-5-2 y apostando por un clásico 4-4-2. Sin embargo, ante el mal resultado, sobre el final volvió al parado cotidiano. La línea de cuatro defensores mostró una falta de coordinación en el retroceso y lo desprotegido que queda Miguel Torrén al estar respaldado por un solo compañero y no por dos como antes.

El comienzo de la tarde fue para Argentinos Juniors que se plantó en campo rival y tuvo las primeras aproximaciones explotando la velocidad de Thiago Nuss sobre el sector de Carlos Quintana. A pesar de la notable diferencia en el juego, una buena presión de Fabricio Oviedo provocó que Alan Rodríguez le quite la pelota a Torrén y le tire un centro preciso a la cabeza de Jhonatan Candia. El ex Huracán –de palomita- puso el 1-0. En 20 minutos y con tan solo una llegada, el “Canalla” hizo todo lo que su rival no podía, convertir.

¡GOL DEL CANALLA! 🟡🔵



CANDIA cabeceó cruzado y la clavó al ÁNGULO para el primer gol de la #LPFxTNTSports ⚽🤩 pic.twitter.com/l3Q2vvWcaX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 27, 2023

El resto del primer tiempo se repitió la fórmula de tener al “Tifón de Boyacá” con la pelota, pero sin poder conseguir la profundidad esperada. Con el pasar de los minutos, Quintana se asentó en el sector izquierdo de la defensa y Nuss no tuvo la misma trascendencia que en el comienzo. Pisando la primera media hora, la visita lo empató, pero, por un claro fuera de juego, el VAR lo anuló. La tecnología no tuvo sola esa participación en los 45 minutos iniciales, sino que, sobre el final, Gabriel Ávalos puso el 1-1, pero, otra vez, se detectó un offside y la “Academia” se mantuvo arriba en el marcador.

¡Era el empate del Bicho! ⚽❌



Ávalos anotó el 1 a 1, pero fue anulado por offside previo de Nuss 📺#LPFxTNTSports pic.twitter.com/H7WBfIUfCG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 27, 2023

El complemento arrancó como una continuidad de los primeros 45 minutos manteniéndose cada equipo en su libreto. Ya pisando la segunda media hora llegaron los primeros cambios de Gabriel Milito sustituyendo la mitad de la cancha de mayor tenencia por una con más verticalidad. El ingreso de Francisco González Metilli y Fabricio Domínguez le permitió encontrar pases entre líneas y remates de media distancia. A este momento, Gaspar Servio ya se convertía en la figura deteniendo todos los disparos rivales. El plan de replegar y contraatacar casi le da el segundo a Rosario Central ya que Octavio Bianchi aprovechó un mal pase atrás y se lanzó hacia el arco de Federico Lanzillota, pero, heroicamente, Lucas Villalba llegó a tiempo para cortar el tiro y el marcador se mantuvo 1-0.

Entrando en los últimos minutos del partido, Ignacio Malcorra recibió un pase largo, esquivó al arquero y puso el segundo para el “Canalla”. Pero el VAR volvió a aparecer y por el offside del ex Lanús, la mínima ventaja no se modificó. Con el tiempo casi cumplido, el “Pupa” Heredia tuvo un encontronazo con Facundo Mallo y, tras empujarlo, Yael Falcón Pérez le mostró la tarjeta roja a él y la amarilla al defensor de Rosario Central.

Síntesis

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Francis Mac Allister, Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra; Jhonatan Candia y Fabricio Oviedo. DT: Miguel Ángel Russo.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba, Luciano Sánchez; Thiago Nuss, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Federico Redondo; Gastón Verón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Goles: En el primer tiempo, 19’ Jonathan Candia (CEN).

Cambios: En el primer tiempo, 44’ Octavio Bianchi por Jhonatan Candia (CEN). En el segundo tiempo, 10’ Lucas Martínez Dupuy por Fabricio Oviedo (CEN); 14’ Francisco González Metilli por Federico Redondo y Fabricio Domínguez por Alan Rodríguez (ARG); 25’ Rodrigo Cabral por Luciano Sánchez y Leonardo Heredia por Thiago Nuss (ARG); 27’ Kevin Silva por Carlos Quintan (CEN).

Amonestados: En el primer tiempo, 32’ Miguel Torrén (ARG); 52’ Kevin Ortiz (CEN). En el segundo tiempo, 26’ Fabricio Domínguez (ARG); 38’ Francis Mac Allister (CEN); 49’ Facundo Mallo (CEN).

Expulsados: En el segundo tiempo, 49’ Leonardo Heredia (ARG)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Gigante de Arroyito.