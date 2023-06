Diego "Ruso" Rodríguez: "Siempre va ser complicado y especial enfrentar a Independiente"

Diego "Ruso" Rodríguez habló con DSports Radio en la antesala del encuentro que este domingo jugará Godoy Cruz ante Independiente, en Mendoza por la fecha 19 de la Liga Profesional.



El arquero que formó parte del Rojo durante su periodo en el Nacional B y que dejó el club en 2016 para emigrar a Rosario Central, Defensa y Justicia, y Central Córdoba explicó cómo será enfrentar a su ex equipo: "Siempre va a ser complicado y especial enfrentar a Independiente, fue donde me crié. Empecé a conocer el fútbol cuando llegue ahí. Siempre voy a estar agradecido a ellos, me formaron como jugador y persona".

El arquero cuando jugaba en el Rojo

Acerca de la situación en la que se encuentra el club de Avellaneda y el rol de Ricardo Zielinski como DT, afirmó: "Ojalá que los clubes empiecen a darle más tiempo a los entrenadores. Sabemos que es complicado, pero el fútbol implica un largo proceso para lograr grandes cosas".



Y analizó al rival: "Es un club grande y aguerrido, sabemos que será un partido muy peleado. Haremos lo mejor para poder ganarlo".

El Ruso llegó a mediados de 2022 al club bodeguero con un bajo perfil y se hizo metió en el corazón de los hinchas tombinos con grandes actuaciones. Hasta el momento, disputó 44 encuentros con dos goles anotados, recibió 45 tantos y en 15 ocasiones mantuvo su arco en cero.

Convirtió su primer gol con la camiseta del Expreso, gracias a un insólito penal que cometió Facundo Pons de Arsenal. Así, rompió una racha de 19 años, 2 meses y 11 días sin que un arquero convierta un gol en el club.

El arquero, previamente había convirtido 9 tantos de penal con la camiseta de Independiente y el último, lo hizo ante Lanús con la casaca de Godoy Cruz.





Finalmente, consultado sobre las críticas que recibió Franco Armani sobre su desempeño en el arco de River, el Ruso comentó lo difícil que resulta a veces ese lugar: “Es el puesto más ingrato, por un simple error, te cuesta el puesto o se te pone en duda. Por algo puntual no se puede manchar la carrera de los grandes arqueros", concluyó.