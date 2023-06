Diego Rodríguez vs Rodrigo Rey: corazón dividido

Después de quedarse sin invicto en su anterior presentación donde Godoy Cruz se volvió de Rosario con las manos vacías y cayó por 2-0 frente la contundencia de Newells este domingo quiere volver a sonreír en el Malvinas que contará con hinchas de los dos. En las últimas horas empezó la venta de entrada tanto para el publico del Expreso como para el simpatizante “neutral” y se espera un buen marco de gente en el estadio provincial.

único enfrentamiento entre estos experimentados arqueros se lo llevo Rey y fue en la Liga Profesional pasada cuando el "Lobo" derrotó 2-0 a un desconocido conjunto que era conducido por el binomio Sergio Gómez-Favio Orsi. Brahian Aleman y Nicolás Contin los autores de los goles en el Bosque platense.

De cara a este cotejo que será el penúltimo de la fecha 19 de la Liga Profesional, la principal atención estará puesto bajo los tres caños blanco de la portería seguramente en la previa al inicio de las acciones lo ovacionaran o se habrá abrazo con algunos de sus ex compañeros en el día a día. Entérate el mano a mano que se viene.

En el dueño de casa se encuentra, el apodado Ruso que llegó a mediados de 2022 a la Bodega y en perfil bajo con grandes actuaciones ya se ganó el cariño del hincha. Tendrá un difícil espectáculo porque se enfrenta a su ex conjunto que lo hizo debutar en la máxima categoría y fue uno de los integrantes principales de la vuelta a Primera División.

El nacido en Mar del Plata llegó a jugar 104 partidos con el elenco de Avellaneda, anotó siete tantos recibió un total de 101 y mantuvo la valla invicta en 36 oportunidades. Luego de la ida de Martín Ojeda vendido al Orlando City de la Major League Soccer, el ex Defensa se quedó con la cinta de capitán decisión de Diego Flores al principio y ahora ratificada en este ciclo de Daniel Oldrá como entrenador.

En esta etapa del futbolista de 33 años con los colores del Bodeguero lleva disputado 44 encuentros dejando como saldo dos gritos a favor, le anotaron 45 y en quince ocasiones mantuvo su arco en cero. ¿Se dará la ley del ex en este caso? En las jornadas anteriores ante Arsenal y Lanús respectivamente, el Expreso tuvo penales a favor y el ex Rosario Central se hizo cargo de la ejecución.

Aquella inolvidable atajada en el último minuto contra Libertad. Será una de las intervenciones más recordada por el mundo de Godoy Cruz, el actual arquero de Independiente dejo una huella en el arco que en algún momento atajo Héctor Pedone, Sebastián Torrico, Nelson Ibáñez entre otros. Tras su brillante primer ciclo en el segundo no pudo jugar demasiado por el párate por el Covid 19 se fue vendido al Paok de Grecia y dejo una buena suma a las arcas del club de calle Balcarce.

En junio de 2014 llegaba un juvenil de las inferiores de Newells, aunque no alcanzó a tener su bautismo jugó de gran nivel en algunos choques de la Reserva y en esa temporada fue suplente de Sebastián Moyano. Con el correr del tiempo, el oriundo de Las Parejas se metió en el once justamente lo hizo debutar Daniel Oldrá en un cotejo ante Sarmiento y desde ahí no salió más del XI.

Dejando unas estadísticas positivas con el buzo del Tomba llegó a jugar un total de 86 juegos, le anotaron 101 conquistas en contra y mantuvo en 25 veces la valla invicta. Por otra parte, tras un brillante año defendiendo los colores de Gimnasia de La Plata, la institución del sur del gran Buenos Aires lo adquirió en medio de tener varias deudas por pase de otros jugadores y se transformó en el referente del actual plantel dirigido por Ricardo Zielinski.

Sin embargo, en estos primeros meses, el “33” que lleva el brazalete de capitán tiene atajado en el Diablo un total de 19 encuentros, recibiendo 21 gritos y en apenas seis veces mantuvo los tres postes en cero. Seguramente, el Malvinas Argentina lo aplaudirá al santafesino de 32 pirulos por la imagen que mostró en ambas estadías por el Expreso.