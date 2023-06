El uno por uno de Indonesia ante Argentina

La Selección Argentina cerró este lunes su gira asiática en Yakarta ante Indonesia, por 2 a 0, con goles de Leandro Paredes y Cristian Romero. En el Estadio Utama Gelora Bung Karno, la Albiceleste fue superior, dominó con tranquilidad la posesión pero sufrió en algunas jugadas aisladas por la altura de los jugadores asiáticos. Allí se lució Emiliano Martínez con dos atajadas espectaculares.

Rendimientos

TITULARES:



Ernando Sutaryadi(6): El arquero intervino con sus puños y despejó el peligro del arco a los 11 minutos ante un centro de Nahuel Molina. También, inteceptó un disparo de Nico González a los 18´. No pudo hacer nada ante el remate lejano y gol de Paredes. Atrapó el último tiro de Garnacho sobre el cierre del partido.



Ansawi Bahar(5): El capitán cometió faltas desde la primera mitad del partido por lo que Argentina obtuvo tiros libres que se encargó de ejecutar Leandro Paredes. Sufrió las infracciones de Alejandro Garnacho en la segunda mitad del encuentro.



Elkan Baggot (6): Peinó muy bien de cabeza un envío desde el lateral a los 53´ que no logró capitalizar gracias a la intervención del 23 argentino que se estiró para enviar la pelota al córner.



Jordi Amat (5): El defensor tuvo una desempeño bastante regular, que no consiguió destacar entre el esfuerzo que hacían sus compañeros ante el campeón del mundo.



Ridho Ramadhani (6): El central se encargó de recharzar pelotas peligrosas provenientes desde fuera del área y que enviaba Lo Celso. Muchas de ellas terminaron en córner a favor de Argentina. A los 58´, intentó descontar con un remate que se fue afuera.



Ivar Jenner (5): El jugador logró interponerse en algún ataque argentino pero más allá de eso no tuvo una participación destacada. A los 87´, salió para el ingreso de Yacob Sayuri.



Marc Klok (4): El jugador logró bloquear un ataque argentino a los 7´. Tuvo una performance bastante irregular.



Marselino Ferdinan (5): Tuvo dificultades para arrebatarle el balón al rival durante los primeros miuntos y más tarde, también. Recibió las faltas de Facundo Medina.



Shayne Pattynama (4): En los primeros 5´ logró frustrar una jugada de ataque argentina pero no mucho más. Salió al inicio del complemento por Arhan.



Dimas Djarad (6): Remató a los 48´ contra el arco del Dibu Martínez que se lució con una atajada notable para que el equipo de Scaloni se fuera al descanso en ventaja (1-0) sobre los locales. Fue sustituido en el segundo tiempo por Dendy´s.



Rafael Struick (5): Quedó tendido en el piso ante la falta de los argentinos pero luego pudo seguir jugando. No pudo capitalizar los envíos de Elkan. Fue muy bien marcado por Paredes. Salió por Witan.



SUPLENTES:



Pratama Arhan (6): Reemplazó a Shayne. El defensor fue el encargado de enviar los larguísimos laterales con los que el equipo asiático intentaba sorprender a la Albiceleste.



Legacy Throw In Arhan Pratamapic.twitter.com/bLC0J8wQOc — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) June 19, 2023



Dendy Sulistyawan (6): Ingresó al comienzo de la segunda etapa en lugar de Djarad. Quedó solo en el área tras un pase de Ivar, disparó al arco argentino a los 79´ pero no pudo definir con claridad.



Witan Sulaeman (4): Entró a los 64´, por Rafael. Participó muy poco del juego ante una posesión muy marcada de la Argentina.



Yacob Sayuri (4): Ingresó a los 87´ al salir Ivar. Estuvo muy pocos minutos en cancha por lo que no logró actuaciones destacadas.