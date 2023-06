El General por un tiempo más en las Águilas

Tras ser uno de los caudillos en la última línea del Benfica que dio la vuelta olímpica en la Primeira Liga y ser una de las figuras indiscutidas del equipo conducido por Roger Schmidt, Nicolás Otamendi tuvo un cierre de temporada fabuloso volviendo a ser campeón esta vez en el ámbito doméstico. Durante los últimos días, el futuro del defensor de la Selección Argentina era incierto porque el próximo 30 de junio iba a quedar con el pase en su poder rápidamente los medios italianos afirmaron que Inter y Juventus lo estaban buscando para reforzar sus defensas.

Más atrás estaba atento de su situación, River: “Sabe que tiene las puertas abiertas” declaró Martín Demichelis-el entrenador del Millonario- en una conferencia hace un tiempo atrás al ser consultado si el ex Vélez podría ser uno de los refuerzos en el corriente mes. Estas declaraciones se dieron en la previa a la llave de los cuartos de final de la Champions League, donde el elenco de Schmidt quedó eliminado en esta instancia del certamen más importante del viejo continente.

🫡 𝑬𝒍 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 𝐒𝐓𝐀𝐘𝐒!!! Otamendi has extended his contract until 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣! ✍️ pic.twitter.com/PEzj41qV8V