Así llegan los platenses al viernes

Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este viernes a las 16.30, en el marco de la vigésima séptima fecha y última de la Liga Profesional, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen en un gran momento no solo en el plano local, sino que también en el internacional. En la Copa Argentina derrotaron 1-0 a All Boys, en liga golearon 4-0 a Belgrano de Córdoba y en la Copa Sudamericana eliminaron a Barcelona de Ecuador con un global 5-2. Desde la llegada del entrenador ex Colón, el equipo ganó 16 partidos, perdió cuatro y empató nueve.

En el torneo se encuentran quintos con 42 puntos y una diferencia de gol de +10. Por los resultados de los demás partidos, todavía tiene oportunidad de meterse entre los primeros cuatro lo que lo dejaría en zona de Libertadores para el 2023, teniendo en cuenta que todavía falta la Copa de la Liga.

Para este viernes, Domínguez pondría en cancha un 11 con varios titulares. Hay que destacar que el martes por Copa Argentina cuidó jugadores y que el miércoles recibirá al Goias de Brasil por la Copa Sudamericana. Santiago Ascacibar tiene todos los boletos para ir al banco de suplentes, mientras que nombres como los de Benjamín Rollheiser, Jorge “Corcho” Rodríguez, Mariano Andújar, Luciano Lollo y Leonardo Godoy irían desde el arranque. Una baja sensible es la de Guido Carillo que no está entre los convocados y es duda para el cruce de copa.

Con esos cambios, así formaría Estudiantes: Mariano Andújar; Juan Cruz Guasone, Santiago Núñez, Luciano Lollo; Leonardo Godoy, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Gastón Benedetti; Benjamín Rollheiser; Mauro Méndez y Martiniano Moreno.