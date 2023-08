Fin de ciclo: Sara dejó de ser el DT de Tigre

Juan Manuel Sara deja el cargo de Director Técnico del Club Atlético Tigre. Tras la derrota como local ante Racing el sábado pasado, la directiva de Tigre se reunió con el entrenador y acordó rescindir el vínculo que unía a ambas partess hasta diciembre de este año.

Sara, quién fue avalado por los referentes del plantel para su llegada, no supo ganarse a la hinchada desde el primer momento y los resultados cosechados no fueron los esperados. Cuatro victorias, cero empates y ocho derrotas en doce partidos le condenaron a su despido, el Matador aún teniendo uno de los mejores planteles de la categoría no supo demostrar buen juego ni ganar partidos ante rivales inferiores a priori.

Derrotas que dejaron mucho que desear como el 0-1 contra Barracas, la eliminación en Copa Sudamericana sin luchar y colmó el vaso el estar 0-2 contra Racing en tan solo 12 minutos, una Academia repleta de juveniles algunos que debutaban sumado a jugadores que volvían a tener minutos despues de mucho tiempo.

Sara se escudó en la falta de tiempo para trabajar pero tras dos partidos post pretemporada las sensaciones son iguales a antes de la pretemporada, a pesar de los espejismos contra Colón, resultado abultado que no se reflejo en el juego, y frente a San Lorenzo, con una camada repleta de juveniles quizás el mejor partido de Tigre en el año.

Quizás algo para rescatar del ciclo de Juan Sara sea que apostó por los pibes al ver que las variantes como Obando o Zabala no funcionaban, Flores y Forclaz fueron los más favorecidos que dispusieron de titularidades y minutos desde el banco, Mateo Caceres pudo debutar ante Colón con el partido resuelto, y con el redebut del Kili Rojas por lo menos el hincha Matador puede debatir entre el arquero del seleccionado paraguayo o Gonzalo Marinelli en el arco del Matador.

Otro mal paso de Sara en su carrera, tras un buen arranque en Deportivo Maipú, en Ferro y Estudiantes de Caseros no obtuvo buenos resultados aún así, Tigre apostó por el pagando la rescisión de su contrato con el Pincha pero el ex ayudante de Diego Martinez cosechó una de los peores porcentajes de efectividad desde el año 2000 (33% de efectividad)

El preferido de la dirigencia, Lucas Pusineri de ultimo paso en Atletico Tucumán

Los nombres que baraja la comisión directiva en estos momentos son los nombres de Lucas Pusineri, Javier Sanguinetti o Facundo Sava, quien tendría una segunda experiencia como DT en el Matador. Pusineri corre con ventaja y sería el de mayor agrado, de no poder cerrar alguno de los nombres el entrenador que dirigirá el domingo en La Bombonera será el Chimi Blengio interinamente.