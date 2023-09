Cartas de presentación en el “Tito” Tomaghello

Sigue sumando, en su búsqueda para continuar en puestos de clasificación directa a los certámenes internacionales del próximo año, Godoy Cruz lo ganaba cómodo y se trepaba al cuarto lugar de la tabla anual hasta que Defensa y Justicia tuvo una ráfaga en los últimos minutos para empatar la historia por medio de Nicolás Tripicchio y Lucas Pratto. En la tarde noche del Norberto “Tito” Tomaghello, se produjeron dos bautismos con la camiseta del club de calle Balcarce, dos de las caras nuevas de este último mercado de pases y se suma al apellido de Enzo Gaggi, el interior derecho quien tuvo sus primeros minutos en la igualdad de hace unos días atrás ante Lanús en La Fortaleza (ingresó a los 26’ del segundo tiempo en lugar de Bruno Leyes).

Ante la sensible baja de Thomas Galdames debido a que el chileno fue convocado por su combinado en esta doble ventana FIFA, Manuel Guillen reemplazó al ex Unión Española del vecino país y el lateral derecho por naturaleza se ubicó en el carril izquierdo de la zona defensiva. Una de las promesas de las inferiores de River, no solamente tuvo su estreno con los colores del Bodeguero, sino también su ¡debut! en la máxima categoría.

🔝 Manuel Guillen fue el jugador con más pases al último tercio [12], ganó sus 2 duelos, NO cometió faltas y NO fue gambeteado, hasta el momento de su salida, ante Defensa y Justicia.



🔜 Esta a préstamo de River por 18 meses con opción de compra.



22 años. 👏🏻 pic.twitter.com/Ius1kdPCPU — Futbol.arg (@Pgpalmare1) September 12, 2023

Con el perfil cambiado, el jugador de 22 años fue uno de los futbolistas con más pases (12), ganó dos duelos, no cometió ninguna falta y no fue gambeteado en ningún momento. Salió reemplazado en el complemento por un cansancio físico, solamente a pesar que recibió atención medica por una dolencia física. Cabe recordar que Guillen llegó a préstamo por los próximos 18 meses con una opción de compra.

Por otra parte, en la primera ventana de cambios de Oldrá y compañía, Martín Luciano entró por el marcador de punta derecha, el futbolista surgido en el semillero de Newells que fue presentado en sociedad hace cuatro días. En el nivel de Luciano de solamente 20 pirulos de edad le peso su poca experiencia y en una de las primeras pelotas que tocó cometió una falta a Tomás Escalante rápidamente, Sebastián Martínez le mostró la tarjeta amarilla al “37”.

En la situación del zurdo, la operación se realizó en condición de cedido hasta diciembre del próximo 2024 con cargo y con opción de compra. Todavía, faltan debutar de los refuerzos, Lucio Falasco, Luciano Pascual y Daniel Barrea.