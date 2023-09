Thomas Galdames, la figurita que se repetirá en la doble ventana de octubre

Con la cabeza en búsqueda de retornar al triunfo, luego de sumar su quinto empate consecutivo el pasado lunes ante Racing este lunes desde las 18:45, Godoy Cruz se enfrentará al siempre difícil Instituto en el Malvinas Argentinas por la fecha “interzonal”. Pensando en este compromiso, Daniel Oldrá y compañía no podrá contar con Thomas Galdames, el chileno en la igualdad contra la Academia fue expulsado por roja directa por una dura infracción sobre Juan Nardoni promediando la media hora del segundo tiempo y dejando al club de calle Balcarce con un hombre menos.

En principio, el ex Unión Española de su país recibirá solamente una jornada de suspensión y podría regresar al once en el próximo compromiso del Bodeguero cuando visite el sábado 7 de octubre a Estudiantes a partir de las 19:00. Sin embargo, no son todas malas noticias para el jugador de 24 años, en las últimas horas mediante las redes sociales se conoció la lista de Eduardo Berizzo para la doble ventana de Chile, donde se medirá frente Perú (12/10) y contra Venezuela (17/10) y en la misma vuelve aparece entre los elegidos por el entrenador argentino que dirige al combinado trasandino.

🔝 ¡Tenemos nómina de #LaRoja 🇨🇱! 👀



✈️ El DT Eduardo Berizzo convocó a 2️⃣4️⃣ futbolistas que militan en el extranjero para los duelos de Clasificatorias ante Perú 🇵🇪 y Venezuela 🇻🇪.



🔜 El listado se completará en los próximos días con jugadores del medio local.#SomosLaRoja pic.twitter.com/jBF6evhXdO — Selección Chilena (@LaRoja) September 29, 2023

Al igual que ocurrió, hace un tiempo atrás, Galdames volvió a recibir un llamado y en el arranque de las eliminatorias, en los espectáculos ante Uruguay (3-1) y Colombia (0-0) respectivamente, en ninguno de estos dos registros sumó minutos y estuvo sentado en el banco de suplentes. Durante esta temporada, el zurdo es bien considerado por Berizzo con vista a los Juegos Panamericanos que se disputarán en territorio chileno y ya lleva algunos entrenamientos en ese mini ciclo.

Cabe recordar que Thomas en esta Copa de la Liga, no estuvo presente en la igualdad (2-2) ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, debido a que estuvo concentrado con su selección, su lugar en aquella oportunidad fue ocupado por Manuel Guillen, este cambio se perfila para repetirse frente los cordobeses.