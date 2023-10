La familia de la Scaloneta sigue cosechando

No hay ningún tipo de duda que tras el título logrado por el equipo conducido por Lionel Scaloni en Qatar tuvo fruto en el corto y largo plazo, en los anteriores premios The Best hubo participación de algunos futbolistas que se quedaron con esta distensión. Hace instante en París y bajo la presencia de miles de celebridades se llevó acabó una nueva premiación del Balón de Oro para conocer al mejor jugador de la temporada pasada.

En la terna con treinta nombres de pesos, finalmente Lionel Messi, el astro rosarino y el capitán de la Selección Argentina después de su glorioso 2022 que lo coronó con la frutilla del postre en el Lusail se quedó con su octava maravilla. Entre los top cuatro, el actual Inter de Miami, ex París Saint Germain le ganó la pulseada a Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappe (PSG).

UNO MÁS. Se agranda el museo personal de Messi ahora con el octavo Balón de Oro. Foto: Prensa AFA

Ante la presencia de su mujer y sus hijos en la noche de la capital de Francia, el ex Barcelona no se olvidó del inolvidable Diego Maradona en el día de su aniversario 63: “Donde quiera que estés, feliz cumpleaños Diego, este premio lo comparto con vos” aseguró emocionado el “10”. Este título, el surgido en las inferiores de Newells ya lo ganó en las ediciones 2009; 2010; 2011; 2012; 2015; 2019; 2021 y 2023 respectivamente.

Además, entre los diez mejores aparece Julián Álvarez (7°), el delantero del Manchester City luego de su primera experiencia en el viejo continente se metió en la séptima ubicación. Sin embargo, otro de los momentos más emotivo de la noche la dio Emiliano Martínez, el arquero de la Scaloneta ganó el premio Yashin como el mejor portero del mundo recibió este galardón por medio de su padre Alberto: “Ha sido una sorpresa. Me dan ganas de llorar” comentó, el actual guardameta del Aston Villa.

AL PODIO. El Dibu Martínez se quedó con el premio al mejor arquero del mundo. Foto: Prensa AFA

En otra línea, el nacido en Mar del Plata dijo: “Lo mayor ya lo gané. Para mi lo mejor es ganar en grupo” sentenció el ex Independiente, entre otros haciendo alusión a la conquista en suelo qatarí en diciembre pasado. Otro que también asistió a esta gala, fue Lautaro Martínez, el atacante del Inter de Miami quedó en la colocación 20° como mejor jugador del mundo.