Dibu Martínez en primer lugar y una marca top

La leyenda sigue sumando capítulos. Una vez más, Emiliano Martínez demostró porque se hizo dueño del arco de la selección aquel 3 de junio de 2021 en la previa al arranque de la Copa América y no lo soltó más, otra vez quedó demostrado porque se quedó con el guante de oro en la Copa del Mundo y como si esto fuera poco porque ganó el The Best en 2022. En una buena actuación en líneas generales, la Scaloneta derrotó por la mínima diferencia a su par de Paraguay y sumando puntaje ideal en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas sumando nueve puntos de nueve disputados.

Con una imagen colectiva alta, donde Argentina generó más de una situación de gol frente al arco defendido por Carlos Coronel y llamativamente no hubo una goleada en el Más Monumental que nuevamente lució repleto para la ocasión. “Lo queremos un montón. Ya es historia de la Selección, sigue escribiendo páginas” lo llenó de elogios, Rodrigo De Paul al terminar el encuentro en charlas con los periodistas presentes.

En ningún tramo, el jugador que milita en el Aston Villa de la Premier League fue exigido solamente en el complemento le tapo un formidable mano a mano a Ramón Sosa entre sus piernas y porque la pelota se fue desviada, el elenco dirigido por Daniel Garnero no encontró el empate. Una nueva valla invicta para el nacido en Mar del Plata y cumplió los 78’ que necesitaba para superar el registro de Germán Burgos que tenía 608 minutos sin que le anotaran goles en el 1998.

La última vez que el Dibu Martínez le habían anotado justamente en el tiempo extra en la final de la cita mundialista de Qatar, Kylian Mbappe había puesto el 3-3 definitorio en el Lusail y el delantero del París Saint Germain facturo mediante la vía de penal tras una mano de Gonzalo Montiel en el aérea. Tras el título obtenido en diciembre pasado hasta la actualidad, Martínez no recibió ningún tanto en contra en los siguientes compromisos: Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0), Indonesia (2-0), Ecuador (1-0) y Bolivia (3-0) respectivamente, ahora a esta nómina se suma Paraguay.