Los soldados de la Gatoneta que estarán presente en Junín

Luego de una serie de resultados que jugaron en contra para las aspiraciones de Godoy Cruz de empezar asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores 2024, deberá esperar al menos un día más y en el hipotético caso que este lunes derrote a Sarmiento estaría cerca de clasificar al certamen más importante del continente. Otro de los objetivos del equipo conducido por Daniel Oldrá es recuperar la punta en soledad de la zona B de la Copa de la Liga, donde la está compartiendo con Belgrano y Racing los tres líderes tienen 21 puntos a falta de una fecha para el final de la primera parte del campeonato.

Con un extenso viaje vía terrestre, la delegación del club de calle Balcarce ya se encuentra en Junín a la espera del compromiso de mañana que contará con arbitraje de Nazareno Arasa, hace un rato se confirmó la lista de futbolistas citados por el entrenador Bodeguero. En comparación al triunfo ante Platense en el Malvinas Argentinas hay tres cambios, adentro Mateo Mendoza, Gastón Pedernera y Enzo Gaggi en lugares de Thomas Galdames, Gianluca Ferrari y Tadeo Allende respectivamente.

En el caso de Galdames, el lateral izquierdo volvió a ser citado por Eduardo Berizzo para una nueva doble ventana FIFA y seguramente su lugar en el carril izquierdo sea ocupado por Manuel Guillen. Sin embargo, otras de las ausencias sensibles será Allende, el ex Instituto viajo entre semana a Italia para terminar el tramite de su ciudadanía europea y Daniel Barrea entraría por el cordobés en el XI.

Otra de las salidas llamativas es Ferrari, el defensor central que se recuperó de su lesión ligamentaria y estuvo integrando el banco de suplentes en los últimos cotejos no se subió al micro con el resto de sus compañeros. Entre los regresos aparece la vuelta esperada de Gaggi, uno de los refuerzos en el último mercado de pases se recuperó de una molestia física y nuevamente está convocado, el ex Volos FC no era llamado desde la victoria (0-1) frente Estudiantes en La Plata.

Por otra parte, Pedernera es otro que retorna a una citación y es la primera en este semestre, la última vez que el atacante juvenil fue llamado se produjo en la derrota (2-0) contra Banfield por la pasada Liga Profesional en julio pasado. Todo listo en el Tomba muda su ilusión al Eva Perón en búsqueda de recuperar el primer lugar de su grupo y estar a un paso de volver a una nueva edición de la Libertadores.