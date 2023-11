El Verde ante otra final en busca de la permanencia y los playoff

Sarmiento de Junín se medirá de local este lunes ante Godoy Cruz en el Estadio Eva Perón por la décimo tercera fecha de la Copa de la Liga, desde las 19:00 horas. El Verde llegó a 15 puntos y se metió en la pelea por clasificar a los playoff del torneo, pero sobre todo, consiguió tres unidades vitales la jornada anterior ante la Lepra para soñar con la permanencia.





En la primera fase de la Liga Profesional, Sarmiento finalizó en la 19na posición producto 7 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Por la Copa de la Liga está en el octavo en la Zona B, con 6 empates, 3 triunfos y 3 caídas.



El 25 de octubre tuvo un cambio de técnico debido a la salida de Pablo Lavallén quien estuvo a cargo durante 10 partidos en los que el equipo juninense sólo consiguió ganar en 2 ocasiones, perdió en 3 y empató en 5. El DT renunciante asumió a cinco puntos del descenso tras la salida de Israel Damonte y lo dejó en la misma línea que Huracán y Vélez, con 41 unidades.



Luego de dos días, Sarmiento hizo oficial la llegada de Facundo Sava como nuevo timonel del barco Verde. El Colorado, en la jornada 11 consiguió igualar con San Lorenzo, 0-0 en Junín y en la fecha 12, pisó fuerte en el Coloso del Parque ante la Newell´s, 1-0.



Así, sacó tres puntos vitales por la permanencia y cortó una racha de 9 fechas sin ganar. Juan Cruz Kaprof convirtió el único gol del partido para el Verde, a los 21 minutos del segundo tiempo tras una simple pero buena jugada colectiva en la que recibió de espaldas, tocó de primera, giró, picó al espacio y recibió para definir de primera y con calidad contra el palo de Hoyos.







De cara al encuentro de este lunes, el conjunto de Junín, intentará conseguir una nueva victoria, esta vez en su casa ante el Tomba por lo que durante las prácticas en el Centro de Alto Rendimiento, el DT puso énfasis en un esquema que fortalezca lo que hizo el encuentro anterior en Rosario: esperar en su campo con dos líneas de cuatro, pero también intentar por momentos hacer una presión alta sobre la salida.



Además, salir de su campo a buscar el partido, sobre todo con envíos largos en búsqueda de una segunda pelota en lo que para Sarmiento será una verdadera final, y ante un rival al que nunca pudo vencer.



Para este lunes, el Verde tendrá una modificación obligada, ya que el paraguayo Fernando Martínez se encuentra realizando trabajo diferenciado por una molestia física que sufrió contra la Lepra y no será de la partida ante el Expreso.



Sava tiene en mente dos nombres para reemplazar al volante: Manuel García, quien tiene las mismas características de juego que Martínez o Diego Calcaterra, con otro estilo de juego. El entrenador se inclinaría por el primero ya que fue uno de los puntos más altos en el ciclo de Lavallén. Mientras que el segundo, no estará disponible porque fue convocado a la gira por Japón de la Selección Argentina Sub-23 y tiene el viaje programado para el lunes.



Los once que saldrán a la cancha aún no están definidos. Pese a la única ausencia en el mediocampo, el resto de los jugadores serían los mismos que vienen de vencer a Newell´s Old Boys: José Devecchi; Gonzalo Bettini, Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Guido Mainero, Maico Quiroz, Manuel García, Yair Arismendi; Agustín Fontana, Alan Marinelli.



En la última jornada, el Verde visitará a Platense, el 26 de noviembre en horario a confirmar.