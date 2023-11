Marcelo Bielsa: "Fue un triunfo justo, por escaso margen"

Este jueves, la Selección Argentina de Fútbol perdió su invicto ante Uruguay en el marco del encuentro por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Al frente de tamaña responsabilidad está el entrenador rosarino de la Celeste, Marcelo Bielsa quien tomó el mando del recambio en el conjunto charrúa.



"Defendimos mucho y bastante bien, a partir de la recuperación de la pelota pudimos elaborar momentos de buen fútbol y crear situaciones suficientes para convertir", analizó El Loco en conferencia de prensa.



"En este tipo de partidos tan friccionados y disputados, conseguir goles hace que el juego se desequilibre en favor del equipo que los convierte. No fue un partido definido por aspectos tácticos", destacó.



Consultado por su mensaje al vestuario ganador, expresó su gratitud hacia los jugadores. "Les agradecí mucho el triunfo que consiguieron y también me parece que, por un escaso margen, pero fue un triunfo justo. Valoré mucho el esfuerzo que hicieron. Son partidos muy difíciles de ganar", sostuvo.



También afirmó que: "Hay que respetar los tiempos de la competencia e ir sumando actuaciones que consoliden un estilo. A mi modo de ver, ganamos merecidamente. Argentina es un campeón inolvidable, pero ganarle al campeón del mundo no otorga nada de lo conseguido por el oponente. Casi siempre se exageran ese tipo de valoraciones".



Y agregó: "Las claves no se limitan a los goles, estos son una consecuencia, y reitero lo que dije: de defender bien, no perder la pelota luego de recuperarla, y sumar pases genera la posibilidad de encontrar opciones para convertir. Y de algún modo así se dió".



El Estadio de La Bombonera le sentó bien a Bielsa. Como jugador se consagró campeón con Newell´s Old Boys en 1991 cuando tuvo mejor puntería en los penales ante Washington Tabárez. Siete años después, como técnico de Vélez consiguió una victoria en el mismo sitio con un 3 a 2 ante Boca, que lo consagró como campeón del torneo Clausura 1998. Otra jornada inolvidable, fuel el 10 de noviembre de 2001, en la despedida de Diego Maradona.



Con la victoria de la Celeste por 2 a 0 en esta noche, Uruguay alcanza los 10 puntos en la tabla y queda como escolta de Argentina (con 12).

