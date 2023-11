Habló Lionel Scaloni en la previa de Brasil vs Argentina

Después de la derrota con Uruguay en Buenos Aires, Argentina visitará este martes a las 21:30 a Brasil en el Maracaná por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El técnico de la selección campeona del mundo habló este hoy en conferencia de prensa donde analizó el presente del equipo, manifestó que habrá cambios y se refirió al nivel de la verdeamarelha.

Las dos principales dudas en el once inicial son en la parte delantera, Nicolás González o Ángel Di María y por otro lado la gran duda que se viene repitiendo desde el mundial. Por fuera de eso, el equipo titular es más que probable que sea el mismo.

"El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se los dije a ellos, así que primero voy a hacer eso. Hay posibilidades de que Di María sea titular, como la tiene el resto de sus compañeros. La idea es no tocar mucho al equipo, pero algún cambio seguramente haya". Expresó el DT en conferencia de prensa. "Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimieno. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival que nos enfrentamos". Sentenció.