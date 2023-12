Tomás Pozzo es nuevo jugador de Godoy Cruz

La actualidad del joven jugador en el Rojo no era de las mejores ya que no lo tenían en cuenta. "Toto" a principio de año sufrió una rotura de ligamentos cruzados, lo cual hizo que el futbolista se retire de la cancha por un largo tiempo.

El actual director técnico de Independiente Carlos Tévez anunció a los jugadores con los cuales no iba a contar para la temporada siguiente y entre ellos se encontraba Pozzo. Los demás nombres que resaltaron fueron los de: Renzo Bacchia, Baltasar Barcia, Agustín Mulet, entre otros. Los mismos al enterarse de la decisión decidieron ampliar sus horizontes en otros clubes para poder continuar con su carrera en el fútbol profesional.

El bodeguero no perdió la oportunidad de comprar el 70% del pase del chico de 23 años a cambio de un millón de dólares. Luego de realizar la revisión médica, el club hizo oficial su fichaje a través de sus redes sociales. Además de anunciarlo el equipo mendocino colocó “El centrocampista de 23 años, proveniente de Independiente, se sube al Expreso”, haciendo referencia que el jugador ya es parte del equipo. Acá te dejamos el link para que lo veas:

¡Bienvenido, @totopozzo10! 👋



El volante Tomás Pozzo es el nuevo jugador del Único Grande del Oeste Argentino🔝🙌



✅ El centrocampista de 23 años, proveniente de Independiente, se sube al Expreso 😉🚂#VamosTomba 🔵⚪ pic.twitter.com/xfAZcCu5o5 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 30, 2023

El centrocampista deslumbraba y prometía mucho, era una “joyita” para el rey de copas, pero no todo es color de rosas ya que con la lesión que sufrió pasó de jugar en primera a no pasar ni siquiera por reserva. El 16 de agosto, volvió a sumar minutos ante Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina. Cuando asumió su actual técnico, el “Apache” sólo sumó algunos minutos. Hasta hace unos días, cuando el ex Boca decidió no contar más con el jugador.

El nacido en Adrogué, tenía en Independiente un futuro prometedor (aún lo tiene, sólo que fuera del Rojo). El futbolista disputó un total de 63 partidos, convirtiendo cuatro goles. Acá te dejamos el primer gol que hizo en la Conmebol.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Godoy Cruz, además de asegurarse su primer refuerzo y darle la bienvenida, también se encuentran enfocados en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, esperando su encuentro contra Banfield este sábado 2 de diciembre.