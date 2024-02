Juanfer Quintero, hoy jugador de Racing, no deja de lado su amor por River, y recordó sus dos etapas vistiendo la camiseta del Millonario, esta vez en dialogo con el youtuber Ezzequiel.

A pesar de que la historia entre el volante cafetero y el conjunto de Núñez parecía haber llegado a su fin, al ser consultado sobre una posible tercer etapa, Quintero reveló:

"Yo dije en su momento que no, pero, creo que el amor tan grande que uno siente por una institución, por todo lo que se vivió, tendrá que llegar ese momento y bueno, de querer de las dos partes. Creo que, tengo las puertas abiertas, siempre y cuando esté para aportar. Si no tengo para aportar, creo que no iría, pero, el amor es tan grande, si se da la tercera lo pensaría y si, ¿por qué no?"

"Siempre y cuando, teniendo esa mentalidad de ganar, porque exige mucho, 100% estaría seguro para volver", aclaró el mediocampista de La Academia.

Juanfer, que disputó 97 encuentros con la camiseta de la Banda Cruzada, marcó 19 tantos y 16 asistencias, también se refirió al cariño que le tiene a sus excompañeros, como Julián Álvarez y Nico De La Cruz:

Sobre el delantero del City, comentó que fue el mejor jugador con el que compartió equipo: "Que yo haya visto que es otro nivel, Julián Álvarez".

Sobre su gran amistad con el volante uruguayo: "un compañero del fútbol que amo con todo mi corazón es Nicolás De La Cruz".

El eterno recuerdo de Madrid

Foto: Fotobaires.com

El zurdazo de Juanfer Quintero que le rompió el arco a Esteban Andrada en la recordada final de Madrid sigue dando de que hablar.

El youtuber le preguntó si pensaba que el tanto anotado en la final que River le ganó 3-1 a Boca, era el más importante de la historia riverplantese, Juanfer dijo:

"Yo creo que ese título lo pone la gente, pero si te pones a dimensionar, si. Creo que, no soy vanidoso ni nada por el estilo, pero, me lo dice la gente. Creo que ese valor agregado de que la gente que sabe de fútbol te lo da y bueno, tampoco se puede negar que pasó algo que va a quedar en la historia no solo del fútbol sudamericano, sino de la historia".

También reveló que no festejó la victoria de aquella histórica final, una de las más importantes del fútbol sudamericano.

"Cuando quedamos campeones no lo celebre. Me quedé en el hotel con mis amigos, ni siquiera fui a una reunión que había. No trato de celebralro, mi familia se pone feliz, yo soy feliz y ya".

¿Palito a Riquelme?

Quintero también se refirió a los dichos del presidente y exjugador de Boca, Juan Román Riquelme, quien en una ocasión dijo: "Hay cosas que van más allá... un golazo de Quintero, que va a volver a patear y no la va a meter nunca más".

Para el volante colombiano, verdugo del club hoy presidido por Román, las palabras del 10 le molestaron bastante.

"Román tuvo unos palabritas malucas ahí conmigo pero no me interesa. De él si me molestó realmente, porque uno viendo los jugadores así, uno no espera por ahí que te discriminen o te quiten el merito de algo"

"Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y dar la razón al que la tiene".

"En algún momento me sentí mal porque es así, habló desde la emoción seguramente, pero, mira como es la vida, después metí dos iguales", finalizó.