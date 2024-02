“El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios…pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión” es una de las populares frases de Guillermo Francella, en la reconocida película el Secreto de sus Ojos. Anoche a última hora, hubo varios micros, autos particulares de hinchas de Godoy Cruz que salieron al país vecino para acompañar al equipo conducido por Daniel Oldrá en su revancha contra Colo Colo, este encuentro se jugará esta noche desde las 21:30 bajo el control del uruguayo Andrés Matonte.

Luego del 0-1 sufrido en la ida hace una semana atrás, el pueblo del club de calle Balcarce está soñando con otra noche épica, como aquel batacazo de 2017 en Asunción cuando el Expreso derrotó agónicamente a Libertad (primer triunfo del Bodeguero afuera del país en el plano internacional). Uno de los nombres que está en boca de todos es Jesús Sarmiento, este “loco” simpatizante del Tomba que agarró sus cosas y decidió emprender viaje al otro lado de la Cordillera de los Andes ¡caminando! para estar presente en el desquite.

INOLVIDABLE El viaje de un fanático del Expreso para seguirlo en Chile, estará presente en el estadio. Foto: Jesús Sarmienti

En medio de esta travesía, mientras esperaba la llegada uno de los tantos colectivos debido a que recibió apoyo de la comunidad del elenco mendocino atendió gentilmente el teléfono para contarle en primera persona a Vavel Argentina, los motivos por el cual tomo está decisión de un fanático. Al ser consultado, el porque se le dio por viajar: “Se me ocurrió por la canción que cantamos en la cancha, no tengo un mango y voy igual. Además, del amor a mis colores más grandes” confesó, Sarmiento que se dedica a la elaboración de pan y tortitas en Mendoza.

Después entró en profundidad al referirse sobre el interinario del viaje: “Me iba a ir por la Panamericana me estaba confundiendo, asique volví a Luján de ahí me tome un micro hasta la ruta 7. Camine una hora me alzó un auto con chicas que eran del Tomba, me acercaron hasta Potrerillos” continuó diciendo acerca de lo que está viviendo en estas últimas horas. “Caminé cinco o seis horas hasta que me alzó un gendarme, ahí me encontré con una camioneta que me tiro en el YPF, donde están los camiones…me levantó Osvaldo, es camionero me acerco hasta Horcones” dijo este fanático en charlas con este medio.

Rápidamente, el pueblo de Godoy Cruz se movió y esta película que puede ser considerada por la FIFA en el rubro como el mejor hincha del mundo este premio que se entrega con los The Best tuvo un final feliz, este hincha estará en una de las tribunas en el Monumental David Arellano para seguir las acciones de la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Una vez quedó demostrado que el simpatizante de cualquier conjunto está loco y es un amor que traspasa fronteras. San Martín cruzó la Cordillera en su caballo, ahora Sarmiento tuvo su propia excursión y lo hizo a ¡pie!