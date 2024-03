Luego de cuatro meses de espera, varios cambios en el medio entre esos el lugar de la gira en una primera instancia se había confirmado China como el país elegido para que los campeones del mundo disputen sus cotejos en esta doble fecha FIFA de este mes, también hubo modificaciones de rivales. Rápidamente se conoció que finalmente iba a ser Estados Unidos,, sede de la próxima Copa América, el lugar elegido por la Selección Argentina para llevar adelante una de las últimas doble jornada en la previa al arranque del certamen sudamericano.

Este viernes a partir de las 21:00, el equipo conducido por Lionel Scaloni se mide ante la débil El Salvador en el Lincoln Financial Fiel que pertenece al estado de Filadelfia y será el primer examen en este año. En el rival de turno no estaba pasando por un buen presente, hace unos días atrás empató (1-1) en su primer juego de preparación frente Bonaire y no puede cambiar su racha negativa en este último tiempo.

En el caso de este elenco, no clasificó al próximo campeonato que Argentina defenderá el título y tuvo una pobre actuación quedando en el último lugar del grupo A de la Nations League solamente en este torneo cosechó un punto. Hace unos meses atrás, se conoció la actualización del ranking FIFA, el conjunto dirigido por el español, David Dóniga se encuentra en el puesto 81° y tiene poca experiencia mundialista, su última participación fue en la edición de España 1982 quedando afuera en la fase de grupo.

Aún no comienzan las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la próximo Mundial, en junio será su debut contra Puerto Rico, integra la zona F acompañado por San Vicente y Surinam respectivamente, en búsqueda del sueño de estar presente en México-Estados Unidos- y Canadá. Vale recordar que esta confederación, tiene tres boletos directos y un cupo disponible para disputar el repechaje.