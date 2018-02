Diego Morales: "Tenemos que salir a ganar"

El regreso de Diego Morales a Tigre volvió a generar una gran expectativa en el plantel y especialmente en los hinchas tigrenses. Cachete ya había manifestado en un medio radial que uno de los motivos de su salida a Colón de Santa Fe: era la poca continuidad que Ricardo Caruso Lombardi le iba a dar en la SuperLiga Quilmes Clásica 2017/18.

Tras firmar por 18 meses, se puso a disposición de del nuevo entrenador, Cristian "Lobo" Ledesma. Pero no fue de la partida ante Banfield (1 - 2) en el Estadio José Dellagiovanna por la fecha 13 del torneo. Y este jueves por la tarde, el volante de Tigre dialogó con Sportia. Cachete declaró: "Volver a Tigre, es como mi segunda casa, me contré con chicos nuevos y con gente que ya conocía" y añadió "Estoy muy contento de estar acá, muy metido para salir de la zona de abajo".

A su vez el ex jugador de la selección nacional manifestó que se encuentra bien fisicamente y con ganas a pesar de no haber jugado mucho en Colón y avanzó "Contra Banfield manejamos todo el tiempo la pelota y ellos no tuvieron muchas chances, sólo una jugada desafortunada que nos encontró mal parados". Asimismo, el enganche sostuvo que "Tenemos que salir a ganar en San Juan, no tenemos mucho tiempo".

Finalmente, el volante tigrense, Diego Morales afirmó "Estoy a disposición del técnico, pero no me veo en el once titular, yo no armo el equipo pero estoy para lo que me necesite" y por último cerró: "El partido con San Martín será duro, no me tocó jugar pero lo vi estando en Colón; de mitad de cancha para delante son muy rápidos, pero a la hora de recuperar al pelota generar espacios. Tenemos que hacernos bien fuertes en la defensa".