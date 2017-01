Maradona: "Hizo lo que tenía que hacer"

Google Plus

El apoyo de Diego Armando. Foto: TyC Sports

Hasta el día de la fecha no se ha efectuado una conferencia de prensa en la cual el propio Carlos Tevez comparta los motivos del alejamiento de la institución. Pero una de las voces más importantes tanto del club como a nivel mundial, se hizo presente. Fue Diego Armando Maradona quien salió a defender la postura del Apache.

"Hizo lo que tenía que hacer. Los de Boca le agradecemos por haber vuelto, pero es hora de que la plata se la lleve un jugador y no un dirigente o un empresario", disparó el Diez.

A su vez remarcó no tener nada que reprocharle y que, tanto Riquelme como el propio Maradona hubieran hecho lo mismo. También expresó que si a Roman le hubiesen ofrecido 50 millones de dólares hoy estaría hablando en chino.

Por otra parte, se refirió a la importancia que implicaba tener a Tevez en el equipo y lo que pierde Boca con su partida. "Sin él es como que el toro encare mucho más al matador", dijo. Y agregó: "Es irremplazable". De la misma forma manifestó que ningún jugador podría suplir su categoría.

Consultado por conducción de Guillermo Barros Schelotto reconoció: "Me gusta que les den oportunidades a los ídolos de Boca. Porque un equipo no se hace de la mañana a la noche". Y añadió: "Ojalá que Guille encuentre el camino que yo sé que está buscando porque hablé varias veces con él. Pero tampoco podemos esconder que Boca no está jugando como quiere él ni como quiere la gente".

Otra de las personas que manifestó su parecer en relación a la partida de Tevez fue Juan Roman Riquelme. Una de sus frases más punzantes fue que él nunca se quiso ir de Boca pero que le deseaba lo mejor al ídolo Xeneize. Además había expresado que "duele ver a Boca fuera de todo este año".

Por este motivo el Diez alegó estar de acuerdo con lo dicho por Roman pero que "también diga que River se fue a la B y Boca nunca tocó ese lugar. Yo nunca lo escuché a Riquelme decir que River se fue a la B, ¿para quedar bien con quién?, concluyó.