¿Que tiene Gimnasia?

Imagen: Diario Popular

El sábado desde las 14 horas Estudiantes volverá a enfrentarse con su clásico rival, Gimnasia, esta vez en cancha de Quilmes y bajo el arbitraje de Espinoza. Los últimos dos enfrentamientos entre ambos clubes terminaron empatados sin goles. Para este partido conocemos un poco más al equipo 'tripero'.



El último empate fue con Alfaro y Vivas en los bancos de suplentes, y volverá a ser así. El DT del 'Lobo' está en la cuerda floja, y dependerá del resultado del partido su futuro en la institución gimnasista. El día martes quedó fuera de la Copa Sudamericana ante Ponte Preta, y la paciencia de sus hinchas se debilitó.



Metiendonos de lleno en lo futbolistico, Gimnasia, usualmente plantea un equipo bajo la táctica 4-2-3-1, utilizando un doble cinco de marca (Rinaudo - Perdomo) o un mix de marca y juego (Rinaudo - Faravelli). Para este encuentro Rinaudo está en duda tras una molestia en el gemelo, sumado al cuadro gripal que lo acecha. Su remate desde afuera del área es una de las cartas del equipo para convertir.



Por el lado de la defensa, Oreja y Licht son los habituales laterales del equipo, pese a que el primero puede desempeñarse por ambas bandas, y el restante de volante central o volante izquierdo. La zaga central, es la que más dudas tiene, ya que hay tres jugadores para dos puestos: el juvenil Guanini, Romero y Coronel. Otra de las alternativas es el uruguayo Gorja, que puede recostarse sobre el sector izquierdo de la defensa, o en la posición de central.



En la delantera, Alfaro suele utilizar a tres jugadores veloces que puedan asistir al nueve de área, posición que no tiene dueño. Tanto Mazzola, Ibáñez, Contin y Matos pueden ocupar esa posición, pese a que el titular sería el primer nombrado. De los tres que acompañan al delantero centro, hay una pieza fija y carta en ataque: Brahian Aleman. Luego, Carrera, Ramirez, Faravelli, o Ibañez pelean por los dos puestos restantes.



El arco tiene un dueño indiscutible, Alexis Martin Arias, juvenil que debutó en primera el año pasado, con 23 años, y nunca más salió. Suele ser la figura del equipo en cada partido, y sus actuaciones llevaron a que Sampdoria de Italia oferte más de un millón de dólares por su ficha.



Por último ¿como juega el equipo de Alfaro? Salteando lineas, buscando al referente de área, atacando por las bandas, y buscando desde la pegada de Aleman y Rinaudo. No es una orden el salir jugando siempre, pero cuando se puede los jugadores lo intentan aunque termine en un pelotazo. Lorenzo Faravelli es quien más intenta armar juego asociándose con los delanteros e intentando asistir entre lineas, al igual que Lucas Lobos, que estará en el banco de suplentes y podría jugar los últimos 20 minutos del encuentro, ya que su rodilla no le permite mucho más.