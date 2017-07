Le pinchan el corazón al Tecla Farías

Ernesto "El Tecla" Farías: Mi sueño es retirarme en Estudiantes"

El jugador argentino Ernesto “El Tecla” Farías quien hoy se encuentra como agente libre, luego de su paso por el América de Cali, tiene la intención de volver a Estudiantes de L.P; club en el que no estaría interesado en incorporarlo al plantel.

Lo cual el deportista porteño hizo la siguiente declaración: “La realidad es que primero tenga que ir a un lugar a donde me sienta cómodo y donde ellos me quieran recibir, mas allá que uno nació ahí y que lo quiere la gente, lo importante es que uno, la gente y lo que representa Estudiantes de La Plata se sienta cómodo mas allá del sueño que tenga”.

Con las palabras de Farías, se puede ver que quiere volver con muchas ganas y comodidad al club que lo vio nacer, pero no quiere volver para pasar malos momentos o que el club lo tenga que pasar; también dejo ver que la fanaticada del pincharrata lo respalda y alienta la posibilidad de que pueda vestir nuevamente los colores de dicho club.

Posteriormente se le pregunto si sería Estudiantes o el retiro futbolísticamente, a lo que el jugador respondió: “Me han llamado desde Colombia y varia gente, pero hoy pienso en Estudiantes, porque si se da hoy en Argentina tiene que ser en Estudiantes, por muchos motivos, la edad, porque más adelante ya sería mas difícil y dar un ejemplo como en el momento que vengo y poder terminar mi carrera en el club, a veces uno no elige los tiempos o momentos pero si existe la posibilidad de volver; sería un sueño, pero si no me toca analizaría que sería lo siguiente para mi carrera”.

Nuevamente “El Tecla” Farías dejo ver con sus palabras que tiene muchas ganas de retornar al club y que puede dar todo su potencial para Estudiantes de La Plata; y si hay una posibilidad de retiro esta más que dicho que le gustaría que fuera junto a los hinchas del Pincha. Por lo que Estudiantes tendría que valorar la actitud que hoy tiene el jugador y poder sumar a un integrante con experiencia como lo es la del Tecla sería lo ideal para los compromisos que va a tener en la siguiente temporada.