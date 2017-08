Dias movidos en el mercado de pases

Imagen de edición

En los últimos días el mercado de pases de Estudiantes comenzó a moverse de cara a la próxima temporada. Con la ida de muchos jugadores titulares (Aguirregaray, Solari, Viatri, etc) la dirigencia pincharrata no dudó en apretar el acelerador y salir en busca de refuerzos. El último jueves fue un día con muchas novedades: firmaron dos jugadores y dejó la institución un juvenil.



Este jueves, el ex jugador de San Lorenzo y San Martín de Tucumán, Matias Catalán se sumó a Estudiantes formalmente. El lateral derecho firmó su contrato a préstamo por un año, con una opción de compra. Llega como reemplazo de Aguirregaray, para pelear un puesto con el hoy titular, Facundo Sánchez. Casi con seguridad será uno de los cuatro que ingresará en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana.



Por otro lado, también firmó su contrato con la institución platense el ecuatoriano Christian Alemán. Su llegada se da a préstamo por un año, con una opción de compra cercana a los dos millones de dólares. Alemán militó la última temporada en Barcelona de Ecuador, y es un jugador habilidoso, que se posiciona como volante por derecha, para cerrarse hacia el centro de la cancha. Es zurdo y seria la alternativa a otro de los refuerzos, Gastón Fernández.



Con estos refuerzos, Estudiantes se aseguró a Fernandez, Pavone, Lugüercio, Campi, Borgnino, Estevez, Alemán, Catalán y Melano para reemplazar a quienes ya no están en el plantel. Sumado a esto, Ascacibar y Foyth parecen ser los próximos en emigrar, el primero a la liga alemana a cambio de 7.000.000 de dolares, y el central al Tottenham, pese al interes del PSG.



Otro de los que dejará Estudiantes es el juvenil categoría 97 Gonzalo Ireba, que firmó contrato por dos años con la institución y jugará en Unión de Santa Fe. Según confirmó el jugador en el programa Inferiores Platenses, el pase está casi hecho y será un préstamo por un año. Ireba no debutó en primera, tras algunos conflictos, y probará suerte en otro club de la primera división.