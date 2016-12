Gabriel Milito se despidió de Independiente

Independiente llegaba a la última fecha del año en levantada, con dos triunfos consecutivos luego de la dura derrota en el clásico y con la ilusión de cerrar la primera parte de la mejor manera ante Banfield.

Sin embargo, nada salió como se esperaba: el equipo no jugó bien, no pudo concretar las pocas situaciones que tuvo y el Taladro se encontró con un gol en el último minuto que le dio los tres puntos.

Como si fuera poco, luego de la derrota, Gabriel Milito abandonó su cargo luego de seis meses. "Quiero informar que, a partir de este momento, dejo de ser el técnico de Independiente", expresó en la rueda de prensa, a la que se presentó luego de una hora de finalizado el encuentro, tras reunirse con los jugadores y la Comisión Directiva.

"Siento que es el momento de dar un paso al costado. No fui capaz de conseguir lo que pretendía"

"No fue un paso más para mí. A pesar de que los resultados y el funcionamiento del equipo no fui capaz de lograrlo, siempre recordaré de forma muy especial mi paso por el club, por lo que es este club para mi, por lo que significa", señaló a continuación. Y sumó sobre la razón de su despedida: "Siento que es el momento de dar un paso al costado. No fui capaz de conseguir lo que pretendía".

Además, el ahora ex DT del Rojo aprovechó para agradecer a quienes confiaron en él y pidió disculpas por no haber logrado el objetivo. "Quiero agradecer la oportunidad que me dieron. Agradecer el cariño, sobre todo de la gente. Y pedir disculpas a aquellos que tenían ilusiones con mi llegada. Di lo mejor de mi, siento mucho que no haya podido ser de otra manera, que no haya sido posible que sea mejor", soltó.

Ya para culminar, antes de retirarse de la sala de prensa del Estadio Libertadores de América, Milito manifestó: "Me voy con la conciencia tranquila de que dimos todo, tanto yo como el cuerpo técnico para conseguir grandes objetivos. Lamentablemente no fue asi y después de 6 meses creo que es el momento de dar un paso al costado".

Gabriel Milito dirigió 19 partidos en Independiente. Bajo su mando, el equipo ganó 8 partidos, empató 6 y perdió los 5 restantes.