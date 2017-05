Rodríguez Berrini: "Hicimos un partido inteligente"

Google Plus

Independiente se quedó con un nuevo Clásico de Avellaneda y retomó inmediatamente los entrenamientos, pensando en el choque con Camioneros por la Copa Argentina.

Una vez finalizada la primera jornada de la semana, Diego Rodríguez Berrini fue designado para tomar contacto con la prensa y hablar de todo el presente del Rojo.

"Tácticamente cerque hicimos un partido inteligente. Sabíamos que tenían delanteros de jerarquía, había que estar atentos y los controlamos muy bien. El resultado fue justo", declaró el jugador en el inicio.

Por otra parte, destacó la labor de Ariel Holan y aseguró: "Es importante porque nos da confianza y nos genera el sentimiento de pertenencia al club".

Con respecto a las chances de pelear arriba, el Torito sostuvo: "El objetivo principal sigue siendo entrar a la Copa Libertadores, después veremos si estamos para algo más. Vamos a ir partido a partido, sabemos las chances que hay mirando la tabla".

Pensando en el debut en la Copa Argentina, el uruguayo soltó: "No nos puede sacar de foco, tenemos los objetivos muy claros. Sin subestimar a nadie, los partidos son duros, son 90 minutos que hay que estar concentrados porque puede pasar cualquier cosa. Ellos se juegan todo, y nosotros también".

Para concluir, habló del cariño de los hinchas y el buen momento que está pasando. "No miro mucho las redes sociales, pero me alegra que el hincha sienta eso. Me costó mucho llegar acá, estaba convencido de quedarme. Estoy feliz y disfrutando mucho", cerró.