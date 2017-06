Holan: "Dejamos dos puntos que pueden complicar o no"

Ariel Holan dialogó con los medios tras la igualdad de su equipo con Olimpo en el Libertadores de América, por la fecha 28 del torneo.

"Quedan dos partidos. Hemos dejado dos puntos en el camino, esto en el balance final puede o no complicar, esperemos que no. Quedan seis puntos", soltó el entrenador para iniciar.

Analizando el desarrollo del juego, señaló: "Hicimos un partido donde no tuvimos la precisión deseada, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante". Y continuó: "Olimpo es un equipo liviano, ligero de mitad de cancha hacia adelante, con futbolistas de buen pie que son verticales y oportunistas porque son mediocampistas que tienen llegada al gol. Sabíamos que hoy iba a ser un partido duro. Ellos sacaron un plus de la situación que tienen y la aprovecharon".

En relación al desempeño de Walter Erviti, que fue titular compartiendo el mediocampo con Nery Domínguez, dijo: "Todavía no lo veo en el ritmo con el que empezó jugando, porque tiene una molestia en la rodilla. Cuando la pelota pasa por sus pies, es el momento en el que el equipo tiene menos vértigo y más precisión en el juego. Yo no lo he visto como que fue una pieza que no funcionó dentro del esquema".

A la hora de referirse a los puntos más altos del equipo, el DT sostuvo: "Bustos jugó un gran partido, cómo lo viene haciendo durante todo el campeonato". Y agregó sobre el autor del único gol del Rojo: "Ojalá que el gol le sirva de entusiasmo a Lucas (Albertengo) para que él pueda volver a jugar en el nivel que supo mostrar en el club".

Por otro lado, con respecto a la situación de Leandro Fernández, Holan exclamó: "Ojalá que Leandro Fernández esté habilitado para los dos partidos que nos quedan, va a ser una muy buena alternativa para nosotros".

Ya para cerrar, en torno a la lesión de Emmanuel Gigliotti, soltó: "Emmanuel se está recuperando y no queremos apurarlo. La pubalgia es una lesión rebelde y preferimos que se recupere bien y cuando este recuperado vuelva a jugar".