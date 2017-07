Barco: "Ya les dije que el próximo penal lo pateo yo"

Foto: Diario Olé

Ezequiel Barco fue entrevistado por la gente de Sportia y se refirió a lo hecho por Independiente en la segunda etapa del torneo doméstico, que les dejó un sabor amargo porque finalmente no lograron el acceso a la Copa Libertadores.

"Cuando termino el partido quedé muy dolido porque no pudimos clasificarnos a la Copa Libertadores, el penal se hizo muy largo porque el arquero se había lesionado y estuvo mucho tiempo en el suelo", comenzó declarando el juvenil en el programa de TyC Sports, en relación al tiro malogrado frente a Lanús, y sumó: "Todo esa situación previa me hizo dudar un poco en patear y pensé en pedirle a un compañero pero me pareció que ya era tarde. Ahora todos me cargan y me dicen que en el próximo penal patea otro pero ya les dije que si tenemos un penal lo voy a patear yo”.

Por otro lado, el Turri habló de lo que le pide Ariel Holan y también recordó a Gabriel Milito, ex técnico del Rojo. "Ariel me pide que sea vertical, que vuelva con mi marca a pesar que me haya puesto como extremo. Me dice que para atacar bien hay que defender primero y todo eso son cosas que me suman en lo personal y me van a ayudar a lo largo de mi carrera", soltó Barco, y agregó: "Gabriel me enseñó mucho, cada cosa que me dijo la tengo en mi cabeza, me ayudó mucho con los movimientos adentro de la cancha y eso me sirvió para tener un buen nivel en Independiente".

En el cierre, habló de la disputa que se armó cuando fue convocado a la Selección Argentina Sub20. El volante era uno de los elegidos de Claudio Úbeda para participar del Mundial de la categoría, pero finalmente no viajó a Corea y estuvo a disposición de Holan para el campeonato. "Tanto mis compañeros como el cuerpo técnico de la Selección siempre me han tratado muy bien, nunca tuve ningún problema pero son las cosas del fútbol que a veces se malinterpretan. Uno siempre tiene ganas de ir a un Mundial, no fue una decisión mía sino que fue algo Institucional. Decidieron que me quedará en Independiente y fue lo que hice, seguí trabajando para mejorar", finalizó.