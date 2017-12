Emmanuel Gigliotti: “Pudimos sacar una ventaja importante parair a jugar al Maracaná”

Google Plus

Emanuel Gigliotti: “Pudimos saca una ventaja importante parair a jugar al Maracaná” | Foto: @Independiente

Independiente volvió a vivir una noche histórica en el Libertadores de América, donde no lo empezó bien, porque a los siete minutos, ya perdía con un gol de Rever. Pero a los 28, el Puma Emmanuel Gigliotti igualó el marcador y a los siete del complemento, Maximiliano Meza clavó un disparo que le dio a ventaja parcial que más adelante se hizo el 2-1 final.

Tras convertir un nuevo gol con la camiseta del Rojo, el Puma Gigliotti habló con los medios donde se mostró muy contento por conseguir un resultado favorable en casa y demostrar un gran juego ofensivo ante un duro rival.

“Pudimos sacar una ventaja importante para ir a jugar una cancha tan difícil como es el Maracaná. Un partido difícil, donde lo empezamos perdiendo, por una nueva pelota parada. Tenemos que trabajar eso”, confesó el delantero que pasó por Boca, donde hizo referencia sobre la ventaja de los dos goles, pero aun así realizó un breve análisis de los errores del equipo en el primer gol del Flamengo.

“En el segundo tiempo nos tiramos atrás. Ellos nos llevaron para nuestro arco y nos costó salir”, confesó del delantero que ya lleva cuatro goles en esta edición de la Copa Sudamericana y se perfila para ser el goleador del certamen sudamericano.

“El primer tiempo fue muy intenso. Lamentablemente no pudimos convertir algún que otro gol porque encontramos los espacios y en el segundo, no tuvimos posibilidades. Lo importante es que obtener esta diferencia par ir a jugar allá”, finalizó el Puma haciendo referencia al gran juego que tuvo Independiente en la primera parte, pero en la segunda no fue lo mismos, por la actitud del rival en el momento de desventaja.

La vuelta de la final será el próximo miércoles 13 de diciembre, cuando Independiente visite el Maracaná para revalidar esa ventaja en el marcador ante el Flamengo que la tendrá difícil.