Coudet: "He decidido dar un paso al costado"

Foto: CARC Oficial.

Posterior a la dura derrota en la final de la Copa Argentina, Eduardo Coudet dialogó ante la prensa en la zona mixta del estadio Mario Alberto Kempes. Entre otras cosas, El Chacho confesó que dejará de ser el entrenador de Central.

En primera lugar, haciendo un breve análisis del partidos, declaró: "Hicimos un gran partido contra un gran rival. Cuando estábamos para el 4-2, se nos dio vuelta". A partir de eso, comentó: "A veces no se entiendo como este club no puede ligar nunca. Después podemos hablar de virtudes y defectos, pero lamentablemente no llegamos y es una frustración porque creíamos que llegábamos en buena forma".

Sobre su continuidad, expresó: "Ya hablé con los directivos y los jugadores, he decidido dar un paso al costado". Además, agregó: "Soy agradecido con este club que me dio la posibilidad, pasamos dos años de trabajo muy buenos. Tanto yo, como mi cuerpo técnico, dimos dos años dejando todo, teniendo la familia lejos y tratando de hacer lo mejor posible".

Pensando en los hinchas Canallas, exclamó: "Le pido disculpas a la gente por no haber podido coronar esto, dimos lo mejor y no alcanzó". Posteriormente, dijo: "Estoy agradecido a todos los jugadores que pasaron por este proceso y que tienen que seguir. Uno como hincha quiere que Central salga campeón y ahora lo miraremos desde afuera".