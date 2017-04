¿Y ahora, Pedro?

Un combo fatal. Llegadas clarísimas sin concretar, arquero rival figura, sacando absolutamente todo, una nueva lesión (de Chimi Blengio) que desconfiguró la defensa, variantes que no logran gravitar y, encima, en la última jugada del partido, de un reclamo de un penal a un contragolpe que Alemán cambió por un gol fuera de contexto. Sin hacer muchos méritos, Gimnasia de La Plata se llevó los tres puntos del Coliseo y Tigre, que comienza este 2017 con dos derrotas consecutivas, no encuentra la brújula.

Amén de la mala fortuna, el Matador no levanta cabeza: ya son cinco partidos sin sumar de a tres (desde el 3-0 a Quilmes, en la 11° fecha), sólo sumó dos puntos de los últimos 15 en juego y sigue bajando en la tabla de posiciones, al puesto 20, con la módica suma de 18 puntos en 16 fechas disputadas. Está claro que el mal momento es acumulativo, y quien está en el ojo de la tormenta es el DT Pedro Troglio, quien puso en tela de juicio su continuidad en el cargo.

En la conferencia post caída ante el Lobo, Peter, con su estilo frontal con el cuál enfrenta a los micrófonos, no ocultó su tristeza: "Después de salir de un partido así, ves todo negro. No puedo encontrar una respuesta. Uno tiene que analizar bien el futuro. Esto de no ganar jugando bien es muy difícil”, dejando en claro que su equipo mereció más.

Asimismo, fue claro y expresó que no se va a atar al puesto: "Esta semana me voy a sentar a hablar con los dirigentes a ver como seguimos. Si el cambio lo favorece a Tigre, lo veremos mañana".

"No puedo encontrar una respuesta"

Por otro lado, el entrenador manifestó que sus dirigidos fueron superiores, pero en el fútbol, lo que no se concreta en el arco rival, se paga en el propio: “Estamos en un momento difícil donde generás y no podés ganar. Pero más allá del merecimiento, quedan las derrotas”.

De todos modos, no hubo reproches a sus jugadores, y que pase lo que pase, hay un gran plantel para salir adelante, sentenciando: “Me quedo con la satisfacción de un grupo de muchachos que hoy me demostró verdaderamente lo que me debía mostrar. Lamentablemente quedamos los entrenadores expuestos con una derrota así".

El fixture poco ayuda al Matador: en la fecha 17, visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en la 18° recibirá a San Lorenzo, en la 19° irá al Cilindro para medirse ante Racing y en la 20°, jugará ante River en el Coliseo. Paradas bravísimas, con la urgencia de sumar lo más que se pueda. Troglio, ¿tendrá fuerzas para continuar?