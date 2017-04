Tres partidos bravos

La dirigencia de Tigre sigue buscando al sucesor de Pedro Troglio, el director técnico que venga sabe que no va a ser nada fácil hacerse cargo del club. El Matador viene de tres derrotas consecutivas en lo que va del año. La CD ya tuvo diálogos con Sebastián Méndez, Facundo Sava, Gabriel Milito y Christian Bassedas, la idea es que el entrenador que elijan pueda empezar mañana a hacerse cargo del plantel. Tigre no perdía tres partidos seguidos desde el Torneo Inicial 2013, con Diego Cagna (0-1 vs AAAJ, 0-1 vs Quilmes y 0-3 vs River).

Tigre perdió 4 de sus últimos 6 partidos, y sólo sumó 2 de los últimos 18 puntos en juego del campeonato.

Por la 18° fecha el equipo de Victoria va a recibir la visita de San Lorenzo de Almagro; el Santo viene de ganarle por 3-0 a Quilmes y es uno de los líderes del torneo, además de que juega la Copa Libertadores. Hablando del historial en Primera División, Tigre y San Lorenzo jugaron 61 veces, el Matador de Victoria ganó 13 veces, y convirtió 80 goles, el Matador de Boedo triunfó 38 veces, y convirtió 138 goles, ambos equipos empataron en 10 ocasiones, los de Boedo llevan una diferencia de 25 partidos a favor en el historial. El último partido que jugaron en Victoria fue por el campeonato en el año 2015, el encuentro salió 1-1, los goles lo convirtieron Sebastián Rincón (Tigre) y Martin Cauteruccio (San Lorenzo).

Después del Santo, el conjunto tigrense tiene que ir a visitar a Racing Club, otro de los animadores del certamen, que asimismo disputa la Copa Sudamericana. El último partido que jugaron en Avellaneda fue por el torneo 2016 en la 9° fecha, en el debut de Troglio, y fue un empate por 3-3, los goles del local lo hicieron: Oscar Romero, Luciano Aued y Ricardo Noir, para el Matador convirtieron: Sebastián Rincón en dos ocasiones y Federico González.

Y para cerrar la seguidilla de los partidos complicados que se vienen, Tigre recibirá la visita de River Plate, que tiene como prioridad la Copa Libertadores, pero que no descuida el torneo local. El último encuentro entre ambos conjuntos fue por el Campeonato 2015 en la 13° fecha, el partido terminó empatado 0-0, en el Coliseo.