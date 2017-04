Facundo Sava, nuevo DT de Tigre

Google Plus

Luego de dar tantos nombres de técnicos que podrían llegar a cubrir en lugar del ex DT, finalmente entre ayer a la noche y hoy a la mañana, se dio a conocer que Facundo Sava, será el remplazante de Pedro Troglio, en el Club Atletico Tigre.

Si bien Facundo todavía no puso la firma, pero al parecer sí la palabra. Sava era uno de los nombres que daban vueltas por el club, por las redes sociales, por los hinchas, pero no solo era él, el candidato si no que lo acompañaban Gabriel Milito (que era el principal apuntado para suceder a Pedro, pero ante la negativa del mismo, Sava fue tomando fuerzas y termino de convecer a la dirigencia), luego estaba Facundo y como una última opcion, Sebastian "Gallego" Mendez.

Su camino como jugador:

Con gran trayectoria en Racing Club, inició su carrera en las divisiones inferiores en Club Atlético Ituzaingó hasta que Ferro Carril Oeste compró el pase para que comenzara su carrera profesional en Ferro Carril Oeste, luego en Boca Juniors y en sus primeros tiempos en Gimnasia y Esgrima La Plata se desempeñaba como volante central o enganche.

Luego de haberse desempañado como jugador en varios clubes argentinos, el 18 de septiembre de 2010 decide retirarse.

Su camino como entrenador:

En abril de 2012 lo llamaron de San Martín de San Juan para que reemplazara al saliente DT Daniel Garnero, quien lo había dirigido en Arsenal cuando conquistaron la Copa Suruga Bank 2008. Allí llegó con el equipo en descenso directo y logró ponerlo en promoción, en la que San Martín logró salvarse del descenso.

Comenzando el Torneo Final 2013, se hizo cargo de la dirección técnica de Unión de Santa Fe, que a su llegada mantenía una racha muy negativa de 23 partidos consecutivos sin lograr un triunfo (un torneo entero y parte del anterior). Logró el primer triunfo frente a Boca Juniors en carácter de visitante por 3-1, en el que fue el retorno de Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca Juniors. El 9 de diciembre de 2013, y tras completar 9 partidos sin ganar en la Primera B Nacional, Sava fue despedido por la dirigencia de Unión. Ganó 6 partidos de 21; empató 10, y perdió los otros 5.

El 13 de mayo de 2014 se lo vincula con un equipo del exterior, como lo es Club Deportivo O'Higgins. Tras quedar en su primer torneo al borde de la clasificación de la liguilla y comenzar el nuevo torneo con un triunfo y dos derrotas, Sava fue desvinculado del club el 21 de enero de 2015.

El 21 de julio de 2015 asumió como nuevo DT de Quilmes Atlético Club tras la salida de Julio Cesar Falcioni, su debut se produjo el 26 de julio ante Racing Club en la fecha 18 del Torneo de Primera División 2015. El partido terminó con un resultado de 2-1 a favor del equipo del "Colorado" y al final del año logró 16 encuentros, con 10 triunfos, 3 empates y apenas 3 derrotas. El 16 de diciembre de 2015 rescindió su contrato con el club ya que tenía la intención de irse a dirigir a Racing que en ese momento no tenia técnico tras la salida de Diego Cocca.

El 16 de diciembre de 2015 oficializó su cargo como allíe Racing Club, firmando contrato por 18 meses. El 16 de agosto de 2016 finalizó su etapa como DT de la Academia luego de perder la final de la Copa Bicentenario ante Club Atlético Lanús. Dirigió allí 28 partidos, con 10 victorias, 11 empates y 7 derrotas.

Esta será la quinta experiencia de Sava en el fútbol argentino luego de San Martín de San Juan, O'Higgins, de Chile, Unión de Santa Fe, Quilmes y Racing Club,

Ahora es momento de pensar en la actualidad de Tigre. Sava agarra a este equipo en la posicion 24º en las tablas de posiciones, con 18 puntos, y con seis partidos consecutivos sin poder ganar (en ese lapso, solamente pudo sumar 2pts). Pero tambien hay que tener en cuenta, que toma el cargo en unas fechas complicadas, tiene 3 fechas seguidas, con clubes como lo es San Lorenzo, Racing y River.

En el día de mañana, comenzaría a dirigir la práctica, en Escobar y debutará el sábado (hora a confirmar) en Victoria ante San Lorenzo, por la 18° fecha del campeonato de Primera División.