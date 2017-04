Derrota en Avellaneda

Google Plus

El conjunto de Victoria y el de Avellaneda completaron los 67 minutos que faltaban jugarse del partido suspendido el 8 de abril por la 19° fecha del torneo argentino. Ambos equipos iban igualados 1-1 el gol de Racing lo había convertido Diego González al minuto de juego y el empate del Matador lo había anotado rápidamente a los 3 minutos, el colombiano Sebastián Rincón. El partido fue suspendido a los 23 minutos del primer tiempo por malas condiciones climáticas.

Hoy a partir de las 19:30 horas se reanudó el encuentro, se jugaron dos tiempos, uno de 33 minutos y otro de 34. La primer llegada del partido fue para Tigre, tras una gran recuperación del volante Alexis Castro que metió el pase al medio del área chica para Sebastián Rincón que no logró conectar con el balón. Muy rápidamente a los 16 minutos del primer tiempo tras un despeje del portero Agustín Orión, el delantero Lautaro Martínez logro aguantar y bajar la pelota ante una floja marca de Paulo Lima, asistió a su socio Gustavo Bou que no lo perdonó al arquero Nelson Ibáñez, y así puso arriba a la Academia por 2-1 en el marcador. El Matador intentaba generar peligro y acercarse al campo rival pero no puedo hacer demasiado y se fue al descanso perdiendo 2-1.

En el segundo tiempo los dirigidos por Facundo Sava siguieron insistiendo en busca del empate, pero todo el peligro que generaba, el arquero Agustín Orión lograba detenerlo o los jugadores de Victoria no terminaban bien las jugadas. A los 16 minutos del complemento, la Academia encontró un tiro de esquina a favor que fue muy bien ejecutado por Marcos Acuña, que se la puso en la cabeza al juvenil Lautaro Martínez que dejo sin chances al arquero tigrense, y consiguió poner el 3-1 para los de Avellaneda.

El conjunto Matador entro en el nerviosismo y ya casi que no generaba nada de peligro, Racing aprovechó la situación y el joven Cuadra que ingreso en el segundo tiempo, hizo una gran jugada por el sector izquierdo, logró meterse al área y el defensor Paulo Lima le cometió un penal insólito. El encargado de patear el tiro desde los 12 pasos fue la Pantera Bou, el goleador no se puso nervioso y se la picó a Ibáñez, logrando así poner el 4-1 final.

Tigre recibió 9 goles en los últimos 3 partidos. En 20 partidos jugados por el torneo, solamente en dos tuvo la valla invicta: contra Quilmes (3-0) y Atlético de Tucumán (0-0). El Matador volverá a jugar de visitante, el próximo lunes 24/4 a las 21:15 frente a Colón de Santa Fe por la fecha 21 del campeonato.