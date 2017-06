Renunció Sava

Parecía que ése debut demoledor de Facundo Sava, con la victoria en el Coliseo por 4-3 ante San Lorenzo, con algo de épica ante un equipo que peleaba por el campeonato, iba a ser el punto de partida para la remontada de Tigre y mejorar la imagen que había dejado Pedro Troglio, quien le dejó éste plantel al Colorado y se fue a dirigir inmediatamente a Universitario de Perú.

Sin embargo, nada cambio. Ese triunfo al Ciclón tan sólo fue un espejismo. De hecho, empeoró a performance del Matador, que de los últimos diez partidos en el torneo, tan sólo cosechó 7 puntos de los 30 en juego con Sava en el banco. Luego del 4-3 a CASLA, llegaron cuatro derrotas seguidas, ante Racing (1-4), River (0-2), Colón (1-2), Banfield (0-1); un oasis, que fue el triunfo vs Talleres en Córdoba (2-1), y más decepciones: Vélez (1-2), San Martín de San Juan (1-1), Defensa y Justicia (0-1) y Vélez de nuevo (0-3). Y en el medio, la derrota por penales contra Deportivo Riestra en la Copa Argentina (tras igualar 2-2). Campaña para el olvido, y punto final tras esta presentación en casa ante el Fortín, que pudo haber goleado por mucho más.

Era Sava: 11 PJ; 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas; 12 goles a favor y 22 en contra. Sin vallas invictas.

En el vestuario del José Dellagiovanna, Sava se despidió del club con una breve conferencia de prensa: "Queremos que comunicar que no vamos a seguir. No hemos podido ayudar como la gente se merece, el club se merece, el presidente se merece, los chicos se merecen; ojalá que venga alguien que pueda ayudar como no hemos podido hacerlo nosotros. El trabajo del día a día fue extraordinario, la entrega de los jugadores fue extraordinario. No se nos dieron los resultados como queríamos. Ojalá que puedan revertir esta situación, porque se lo merecen". Así terminó el ciclo Sava en Tigre, un DT más que pasó sin pena ni gloria por Victoria.

El DT no armó al plantel, tuvo varias desventajas (lesiones, suspensiones, malos arbitrajes), pero sabía que sólo podía mantenerse en el cargo obteniendo buenos resultados, y no fue así: obtuvo el 23,33% de los puntos, y sólo Quilmes y Patronato tienen peores números en lo que va de 2017. Sava deja a Tigre 25°, con 25 puntos en 27 fechas y un plantel más herido aún. Claro está, no fue sólo su culpa, porque la crisis viene de mucho antes.

Lo que viene

Con la segunda salida de un DT en 27 fechas, para dirigir los últimos tres partidos en este certamen (Patronato de visitante, Atlético Rafaela de local y Arsenal de visitante), el encargado será Fabián Castro, el coordinador de las divisiones inferiores. Pepe ya dirigió en este torneo en la caída 1-0 ante Rosario Central, una semana después de la salida de Troglio, en la fecha 17. Seguramente, le dé más rodaje a los juveniles, para intentar fogonearlos de cara al próximo torneo y tratar de terminar lo mejor posible.