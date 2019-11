Majo Granatto: "Una deja de lado muchas cosas por el hockey"

Sin dudas que el seleccionado argentino de hockey femenino es el equipo más exitoso del deporte nacional en las dos últimas décadas. Luego del retiro de Luciana Aymar, parecía que al seleccionado femenino se le iba hacer cuesta arriba reemplazarla. Pero actualmente Las Leonas vienen de ganar dos torneos internacionales de forma consecutiva (Liga Mundial 2015 y Champions Trophy 2016), y la jugadora que asoma cómo la gran promesa del hockey nacional es María José Granatto, quién brindó una charla en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

"Una deja de lado muchas cosas por el hockey. Pero yo hago eso por amor a un deporte que ya forma parte de mi vida", definió en cuanto lo que significa esta disciplina para ella.

Se refirió a sus experiencias en el deporte, y también contó sus sensaciones al recibir dos veces consecutivas el premio a mejor jugadora junior en los dos últimos certamenes que ganaron Las Leonas: "Siendo tan chica es difícil porque una tiende a que se le vuelen un poco los pájaros. Pero creo que vengo de otra realidad y no me olvido de quiénes me ayudaron a ser quién soy. A veces es una presión que me señalen cómo una promesa del hockey, pero intento que eso no me juegue en contra y trato de canalizar todo al lado bueno", aseguró.

Indudablemente Las Leonas tienen cómo objetivo principal conseguir la medalla de oro en un Juego Olímpico por primera vez en la historia del hockey nacional , y al respecto la delantera expresó: "Vamos a dejar todo en la cancha porque va a ser un torneo único. Ojalá que la espina de nunca haber conseguido el oro en un Juego Olímpico nos juegue a favor. Si bien la presión es muy grande nos estamos preparando muy bien para lograr ese objetivo".

En cuanto a las jugadoras más experimentadas del plantel cómo Carla Rebecchi y Noel Barrionuevo, Granatto explicó: "Las referentes nos transmitieron un espíritu ganador. Ellas mismas saben que puede ser la última cita olímpica en la que estén y por eso mismo van a dejar la vida en la cancha". Además la delantera dijo que Rebecchi es su máxima referencia en el hockey por toda las enseñanzas que le transmite.

Luego hizo énfasis en que posición se siente más cómoda en el campo de juego: "Me gusta jugar de armadora cómo lo hago en mi club, además que en Santa Bárbara me distiendo más porque es un ambiente familiar donde comparto equipo con mis hermanas. En cambio en la Selección tengo que cumplir más responsabilidades tácticas al jugar más arriba. Pero también es lindo compartir el ataque con Carla Rebecchi y Delfina Merino que son muy buenas", analizó.

Posteriormente habló del amateurismo del hockey en Argentina: "En el país las jugadoras sabemos que no nos vamos a salvar económicamente jugando a este deporte. En sí lo practicamos por la pasión que sentimos. Teniendo en cuenta eso muchas de nosotras estudiamos una carrera en especial. Yo me levanto a las cinco de la mañana y me tomo el micro para ir a estudiar, a trabajar y a entrenar. En mi caso estudio el profesorado en Educación Física y me encantaría recibirme porque me gusta enseñar", contó. También dijo que algún día le gustaría jugar en Europa ya que ahí el hockey es rentable y profesional, además que le agradaría conocer nuevas culturas, pero cree que lo mejor sería marcharse a los 23 o 24 años cuando ella se asiente más en el seleccionado.

Por último pidió que el hockey tenga más difusión en Argentina para que surjan más jugadoras talentosas, y también hizo público su deseo de que este deporte pueda ser practicado por las clases bajas: "Me gustaría que todos puedan jugar al hockey y no sólo esos pocos que son adinerados", concluyó.

Gol de Majo Granatto a Nueva Zelanda en la final de la Liga Mundial 2015: